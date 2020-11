Coronavirus in lume. Toronto va intra in izolare incepand in 23 noiembrie. Interdictiile sunt in vigoare 28 de zile

Masura a fost anuntata vineri de prim-ministrul provinciei Ontario, informeaza AFP."Incepand de luni, 23 noiembrie, ora 00:01, Toronto si Peel vor fi plasate in izolare", a precizat Doug Ford cu prilejul unei conferinte de presa.Perioada de carantina, in timpul careia toate adunarile private in interior vor fi interzise, va dura cel putin 28 de zile, iar contravenientii risca o amenda de 750 de dolari canadieni (483 de euro)."Situatia este extrem de grava si sunt necesare actiuni suplimentare pentru a preveni ca scenariul sa se agraveze si mai mult", a argumentat acesta.Adunarile in exterior vor fi limitate la 10 persoane, la fel ca si slujbele religioase, ceremoniile de inmormantare sau casatorie.In schimb, unitatile care ofera servicii de ingrijire, precum saloanele de coafura, salile de fitness, de bingo si cazinourile vor fi inchise.Scolile vor ramane deschise, dar restaurantele si afacerile neesentiale nu vor fi deschise decat pentru comenzi la pachet sau livrari la domiciliu."Nu ne putem asuma riscul ca spitalele noastre sa se supraaglomerze", a avertizat Ford in contextul in care provincia cea mai populata a Canadei a atins pragul de 100.000 de contaminari cu noul coronavirus.Premierul canadian Justin Trudeau i-a avertizat anterior pe canadieni ca vor trebui sa se mobilizeze rapid in fata unei "cresteri exponentiale a cazurilor" de coronavirus dupa publicarea unor noi previziuni alarmiste de catre autoritatile sanitare."Lunile care urmeaza vor fi dificile", a avertizat Trudeau pe o tonalitate grava, cu prilejul unei conferinte de presa tinute in fata resedintei sale oficiale din Ottawa, asa cum avea obiceiul in perioada primului val de infectari."Suntem pe cale sa vedem o crestere exponentiala a cazurilor", cu riscul de a "coplesi spitalele", a insistat acesta, la cateva ore dupa publicarea celor mai recente previziuni, care estimeaza pana la 60.000 de noi cazuri zilnice pana la sfarsitul lunii decembrie daca rezidentii Canadei slabesc eforturile de combatere a transmiterii virusului."Trebuie sa facem alegeri intelepte, constiente, sa nu ne intalnim cu prieteni, sa nu sarbatorim aniversari, sa interactionam virtual, sa ramanem acasa pe cat de mult timp posibil", a solicitat Trudeau. Acesta a facut apel la canadieni sa ramana la domiciliu pe cat de mult timp posibil si sa puna accentul pe munca de acasa."Fara o reducere suficienta a numarului de contacte, ne asteptam la 20.000 de cazuri diagnosticate pe zi pana la finalul lunii decembrie, urmate de o cresterea a spitalizarilor si a deceselor", a declarat Howard Njoo, director adjunct al Agentiei de sanatate publica din Canada."Trebuie urgent sa reducem rapid ratele de infectare pe teritoriul tarii", a mai subliniat acesta.Pe teritoriul Canadei au fost inregistrate 317.000 de cazuri si 11.273 de decese potrivit bilantului de vineri. De asemenea, Canada a recenzat in medie aproape 4.800 de cazuri zilnice si 65 de decese in decursul ultimelor sapte zile, cifre intr-o crestere semnificativa.Citeste si: