Tot ce trebuie sa stii despre vaccinul impotriva COVID-19 care ar putea ajunge in Romania

Cine este AstraZeneca?

Cum s-a ajuns la acest vaccin?

Testele pentru vaccin, oprite

Conducerea companiei farmaceutice AstraZeneca estimeaza ca serul ar putea fi disponibil la sfarsitul anului acesta sau cel mai tarziu la inceputul lui 2021.De aceste doze vor beneficia categoriile vulnerabile si cele profesionale, respectiv cele medicale si cadrele didactice.Partener al Universitatii din Oxford, compania a prezentat unul dintre cele mai avansate proiecte occidentale in cursa pentru a gasi un vaccin pentru a stopa epidemia care afecteaza tot Globul. Proiectul lor a fost testat pe mai multe mii de voluntari din Marea Britanie si din alte parti ale lumii, precum Brazilia, Africa de Sud sau Statele Unite.AstraZeneca este o companie biofarmaceutica globala care se concentreaza pe descoperirea, dezvoltarea si comercializarea medicamentelor eliberate pe baza de reteta, in principal pentru tratamentul bolilor din sfera oncologica, cardiovasculara, renala, a metabolismului, respiratorie si imunologica. Cu sediul in Cambridge, Marea Britanie, AstraZeneca opereaza in peste 100 de tari, se arata intr-o scrisoare deschisa transmisa de Pfizer si AstraZeneca.Vaccinul este o combinatie de doi virusi. Cercetatorii de la Oxford si compania satelit a universitatii, Vaccitech, au inceput cu o versiune slabita a unui adenovirus care provoaca raceli la cimpanzei. Acelasi adenovirus de cimpanzeu a fost folosit pentru a face un vaccin Ebola. Pentru a lupta impotriva coronavirusului, virusul cimpanzeului a fost conceput pentru a oferi instructiuni celulelor umane, astfel incat sa produca proteina cheie din SARS-CoV-2 pe care coronavirusul o foloseste pentru a invada celulele umane, potrivit ScienceNews Alte potentiale vaccinuri impotriva coronavirusului, aflate in faza de testare, utilizeaza adenovirusuri umane pentru a transporta proteina cheie. Dar, din moment ce multi oameni au raceli cauzate de adenovirusuri, vaccinul ar putea fi mai putin eficient prin prezenta anticorpilor deja dezvoltati.In testele preclinice cu macacii rhesus, vaccinul si-a aratat efecienta in protejarea impotriva infectiilor cu coronavirus , au raportat cercetatorii pe 30 iulie in revista Nature, arata sursa anterior citata. Si in studiile timpurii efectuate pe oameni, vaccinul a stimulat producerea de anticorpi impotriva proteinei cheie, transmiteau specialistii pe 20 iulie, dupa testarea vaccinului pe 534 de voluntari.Dupa ce a trecut de fazele I si II ale testelor clinice, AstraZeneca a oprit faza a III-a a testelor pe 6 septembrie. Un voluntar britanic caruia i se administrase vaccinul s-a imbolnavit si a primit un diagnostic de "mielita transversa", o inflamatie a maduvei spinarii care poate cauza durere sau alte probleme senzoriale, paralizie a muschilor, disfunctii ale vezicii urinare sau a intestinelor.De atunci, o ancheta a fost deschisa de comitete independente si autoritati de reglementare internationale.Astfel de intreruperi ale testarii in faza a treia, in momentul in care un voluntar se imbolnaveste, sunt oarecum obisnuite, iar medicii trebuie sa determine daca este vorba despre un efect secundar al vaccinului sau imbolnavirea are alte cauze.Pe 12 septembrie, Universitatea Oxford a anuntat reluarea testelor clinice pentru vaccin. Compania a obtinut unda verde de la Agentia de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor Medicale pentru reluarea studiilor."In cadrul unui studiu atat de mare, este de asteptat ca unii participanti sa se simta rau. Fiecare caz trebuie evaluat cu atentie, pentru a ne asigura ca si evaluarea sigurantei vaccinului este clara", a transmis Universitatea Oxford, intr-un comunicat de presa.Potrivit unui document destinat informarii participantilor publicat online de Universitatea Oxford, citat de Reuters, evenimentele adverse care au dus la suspendarea studiului clinic ar putea sa nu aiba legatura cu vaccinul in sine."Dupa o evaluare independenta, s-a considerat ca este improbabil ca aceste afectiuni sa fie asociate cu vaccinul sau au existat dovezi insuficiente pentru a afirma cu certitudine ca aceste boli au legatura sau nu cu vaccinul", arata documentul.Pana acum, circa 18.000 de voluntari au fost deja vaccinati, din cei 30.000 ce vor lua parte la faza a III-a si ultima, inainte de inceperea productiei.Persoanele au raportat in mare parte reactii adverse usoare, cum ar fi dureri de cap, oboseala si dureri musculare. Dar, pentru a determina daca vaccinul functioneaza efectiv si este sigur, trebuie testat pe mii de oameni. Studiile de faza a III-a au comparat vaccinul cu un placebo. Daca vaccinul functioneaza, mai multi oameni din grupul placebo vor ajunge sa primeasca COVID-19 decat cei din grupul vaccinat.