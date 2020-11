Tot mai multe localitati din jurul Capitalei intra in carantina. Controalele ar putea bloca traficul in zona

Ciorogarla a fost prima localitate din Ilfov care a intrat in carantina. Cum numarul de imbolnaviri a crescut rapid in zona, Prefectura Ilfov a decis sa plaseze in carantina si localitati mult mai mari, relateaza Stirile Pro TV. Berceni este a doua localitate din Ilfov care intra in carantina. Aici rata de infectare a trecut de 10 la mia de locuitori. Asta pentru ca din cei 9.000 de locuitori care locuiesc oficial in Berceni, in ultimele 2 saptamani s-au infectat 97 dintre ei.In comuna Berceni s-au mutat mii de bucuresteni in ultimii ani si multi lucreaza in Capitala. Traficul si asa sufocat ar putea sa se blocheze la orele de varf daca politistii vor controla adeverintele soferilor.Inspectorii DSP au propus joi carantina pentru localitatile Chiajna si Bragadiru, aflate si ele in topul ratei de infectare.In vizor este si orasul Voluntari, cu o rata de infectare de 8,96 la mia de locuitori. De la rata de 9, DSP poate propune ca o localitate sa fie carantinata. Regula a fost stabilita special pentru zonele din jurul Capitalei.Aici este granita dintre Bucuresti si Voluntari. Aici incepe cartierul Pipera, poate cel mai greu de carantinat cartier din tara. Aici isi au sediile marile corporatii din Bucuresti, la care oamenii inca vin sa lucreze.