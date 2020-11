CORONAVIRUS Romania. 130 de oameni au murit in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 4.207 cazuri noi din 9.938 de teste efectuate

Recordurile pandemiei de coronavirus, in Romania

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 4.207 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.Cel mai mare numar de teste zilnice (41.238) au fost facute pe 23 octombrie 2020.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 422.852 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).296.844 de pacienti au fost declarati vindecati.Pana astazi, 10.177 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 22.11.2020 (10:00) - 23.11.2020 (10:00) au fost raportate 130 de decese (74 barbati si 56 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele Alba, Arges, Arad, Bucuresti, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Ilfov, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Salaj, Suceava, Timis, Valcea, Vrancea si Vaslui.Dintre acestea, 4 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 9 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 44 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 34 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 39 decese la categoria de peste 80 de ani.125 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru 4 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.685. Dintre acestea, 1.160 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 3.908.681 de teste. Dintre acestea, 9.938 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.488 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 2.450 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 48.034 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 12.459 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 82.274 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 15 persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 3.334 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Cel mai mare numar de cazuri noi a fost raportat miercuri, 18 noiembrie 2020. GCS a transmis ca nu mai putin de, in 24 de ore.Cei mai multi pacienti la ATI erau inregistrati in data de 16 noiembrie. 1.187 de romani erau la Terapie Intensiva, la acel moment.Cel mai mare numar de decese a fost transmis pe 11 noiembrie (203).In lume, peste 1,3 milioane de oameni au murit din cauza coronavirusului pana in prezent.