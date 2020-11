Prefectura Sibiu: Toate cadrele medicale sunt sanatoase si pot trata pacientii cu COVID-19

"In ceea ce priveste situatia personalului medical care sufera de afectiuni medicale ce nu permit desfasurarea activitatii in tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2, precizam ca la nivelul judetului Sibiu nu avem personal medical care sa se afle in aceasta situatie", a precizat Andreea Stefan.Centrul National de Coordonare si Conducerea Interventiei a solicitat in 30 octombrie centrelor judetene sa comunice la Bucuresti numarul de medici si asistente medicale care sufera de afectiuni medicale ce nu permit desfasurarea activitatii acestora in tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2".In judetul Sibiu toate spitalele publice trateaza pacienti cu COVID-19: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Spitalul Militar de Urgenta, Spitalul General C.F., Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Pediatrie, Spitalul Municipal Medias, Spitalul Orasenesc Agnita si Spitalul Orasenesc Cisnadie.Rata de infectare in judetul Sibiu este de 8,4 la mia de locuitori, fiind internati in spitale , 491 de bolnavi cu COVID-19. In municipiul Sibiu rata de infectare se situeaza la 12,99 la mia de locuitori, potrivit raportarilor de luni ale Prefecturii Sibiu.Citeste si: Mii de persoane si autovehicule din Constanta, verificate in ultimele 24 de ore. Amenzi de peste 51.000 de lei