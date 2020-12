Carantina obligatorie pentru toti oamenii care merg in New York. Noua tulpina de COVID-19 provoaca ingrijorare

Primarul Bill de Blasio a declarat reporterilor ca toti calatorii internationali care vin in New York City vor incepe sa primeasca un ordin de intrare in carantina din partea primariei, livrat prin posta la locuinte si hoteluri, si ca ofiterii biroului serifului din oras vor vizita calatorii din Marea Britanie.Toti calatorii internationali trebuie sa furnizeze informatiile de contact la sosirea in oras, iar cei descoperiti ca incalca ordinele de carantina ar putea fi amendati cu 1.000 de dolari pe zi, a spus de Blasio."Va avea loc o monitorizare, o vizita directa la domiciliu sau o vizita la hotel, a unui ofiter, pentru a confirma ca se respecta carantina", a spus de Blasio.Precautia mai mare a New York City, care este un centru global de calatorii, vine in timp ce zeci de tari si-au inchis frontierele pentru calatorii din Marea Britanie, iar guvernatorul New York-ului Andrew Cuomo a cerut companiilor aeriene sa verifice calatorii britanici pentru COVID-19, dupa descoperirea unei noi tulpini a coronavirusului, mult mai contagioasa.Producatorii de medicamente incearca sa confirme ca vaccinurile nou dezvoltate sunt eficace impotriva noii tulpini a virusului, dar si-au exprimat increderea in acest sens.Vaccinurile dezvoltate de Pfizer si BioNtech si Moderna au fost aprobate pentru utilizare de urgenta in Statele Unite.Guvernul SUA a a anuntat, miercuri, ca va plati grupului Pfizer aproape 2 miliarde de dolari pentru a 100 de milioane de doze suplimentare din vaccinul sau pentru Covid-19, pana in iulie 2021.Vaccinarile au inceput in New York City pe 14 decembrie, fiind vaccinat un prim grup de lucratori din domeniul sanatatii.Miercuri, un alt grup de lucratori esentiali cu prioritate ridicata a fost vaccinat, de la Departamentul de Pompieri din New York City (FDNY).Aproximativ 6.000 din cei 17.000 de angajati ai departamentului de pompieri au contractat virusul in acest an, a declarat reporterilor comisarul pentru incendii din New York, Dan Nigro. Peste 400 de paramedici ai FDNY s-au aliniat miercuri pentru a primi primele doze de vaccin Moderna.Aproape 30.000 de vaccinari impotriva Covid-19 au fost administrate miercuri in New York, potrivit departamentului de sanatate al orasului. Departamentul a raportat miercuri si prima reactie alergica semnificativa la vaccin, dar a subliniat ca astfel de reactii sunt rare. Lucratorul din domeniul sanatatii afectat era in stare stabila.Citeste si: Guvernul britanic adopta restrictii dure din cauza noii tulpini de COVID-19, care ar putea fi cu 70% mai contagioasa