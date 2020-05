Toti pacientii internati la Spitalul Judetean Pitesti sunt testati gratuit pentru noul coronavirus

Ziare.

Precizarile au fost facute in contextul in care in spatiul public au aparut informatii conform carora pacientii internati ar plati 300 de lei pentru a afla daca sunt sau nu sunt infectati cu noul coronavirus."Momentan, in cadrul laboratorului de biologie moleculara (...) nu se fac teste la cerere. Precizam ca exista astfel de solicitari din partea cetatenilor si se fac demersuri in acest sens, dar pana la aceasta data (...) in laboratorul SJU au fost prelucrate doar probe ale pacientilor internati, bolnavii nefiind pusi sa achite contravaloarea acestora", se arata intr-un comunicat al SJU Pitesti.Conform sursei citate, incepand din 22 mai, de cand noul laborator de biologie moleculara al SJU Pitesti a primit autorizatie sanitara de functionare de la Directia de Sanatate Publica Arges, toti pacientii care au fost internati in cadrul unitatii sanitare au fost testati pentru noul coronavirus.Aparatul Real Time-PCR utilizat in noul laborator a fost achizitionat de unitatea medicala prin cofinantare de la Consiliul Judetean (CJ) Arges si fonduri primite de la Ministerul Sanatatii.Potrivit informatiilor comunicate de CJ Arges, administratia judeteana a alocat pentru achizitia sistemului de testare 505.000 de lei, alti 215.000 de lei fiind acordati pentru amenajarea spatiului, care a fost dat in folosinta gratuita SJU Pitesti.