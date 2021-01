Traian Berbeceanu a anuntat ce restrictii s-ar putea relaxa in Bucuresti. Cand o sa fie luata decizia

"Din fericire, suntem in a doua zi consecutiva cu indice de sub trei la mia de locuitori. Urmarim si datele de maine si dupa a treia zi consecutiv vom avea o tot sub trei la mie, vom convoca Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta si vom propune adoptarea unei hotarari prin care sa relaxam mai multe masuri, atat cat ne permit reglementarile aflate in vigoare", a declarat prefectul Bucurestiului la Realitatea TV In cazul in care restrictiile vor fi ridicate , restaurantele, cinematografele si teatrele vor putea functiona in interior, cu o capacitate de 30%."Este vorba de permiterea functionarii cu o capacitate de maximum 30% a institutiilor de spectacol, teatrelor si cinematografelor cu public. De asemenea, este vorba de redeschiderea activitatilor la interior a resuaturantelor, barurilor, cafenelelor, in limita a maximum 30% din capacitatea fiecarei unitati si totodata, de permiterea activitatilor cu publicul pana in limita a 30% in spatiul destinat a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc", a declarat prefectul Capitalei.El a mai declarat si ca decizia va fi luata maine, 22 ianuarie, dupa ora 12.00, dar si ca orarul magazinelor este reglementat prin hotarare de guvern, astfel ca nu poate interveni.In plus, declara ca scolile sunt pregatite pentru inceperea scolilor "in mare masura".Citeste si: FOTO/VIDEO Paul Naoian, clujeanul care participa la competitii sportive doar in pantaloni scurti, la minus 20 de grade. "Au fost momente cand nu imi mai simteam carnea de pe corp"