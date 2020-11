Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, in izolare dupa ce s-a infectat cu COVID-19: "Sunt in contact permanent cu cei trei subprefecti"

Traian Berbeceanu precizeaza ca a cerut sa fie testat, dupa ce mai multi angajati din Prefectura Capitalei s-au infectat cu SARS-CoV-2."Sunt in izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine desi am fost testat pozitiv.Nu am simptome, iar analizele si CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile de distantare fizica, am purtat mereu masca de protectie si totusi m-am contaminat. Insa, sunt absolut sigur, faptul ca m-am protejat m-a ajutat ca incarcatura virala sa fie mica si sa fac o forma usoara a bolii. Testarea am efectuat-o la cerere, deoarece la acel moment fusesera confirmati pozitiv mai multi colegi din Prefectura", explica Berbeceanu pe Facebook Prefectul Capitalei spune ca institutia pe care o conduce functioneaza in regim normal, iar el lucreaza cu cei trei subprefecti."Imi desfasor activitatile de la domiciliu, sunt in contact permanent cu cei trei subprefecti, sunt conectat la toate activitatile, iar Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti functioneaza in parametri normali. Multumesc colegilor pentru dedicare si implicare, in curand ma voi alatura echipei! Purtati masca, respectati normele aflate in vigoare si vom trece peste aceste clipe dificile!", a mai scris pe Facebook prefectul municipiului Bucuresti.