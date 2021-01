Erata de la Prefectura Capitalei in privinta redeschiderii restaurantelor. Traian Berbeceanu isi cere scuze public pentru eroare

Conform Prefecturii Bucuresti , in cuprinsul Hotararii nr.2 din 22.01.2021 adoptata de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, s-a constatat o eroare materiala in ceea ce priveste intervalul orar in care este permisa activitatea restaurantelor si cafenelelor, fiind inscris,"Institutia Prefectului - Municipiul Bucuresti informeaza ca, in cuprinsul Hotararii nr.2 din 22.01.2021 adoptata de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, s-a constatat o eroare materiala in ceea ce priveste intervalul orar in care este permisa activitatea restaurantelor si cafenelelor, fiind inscris, in mod eronat, intervalul 06.00-21.00.In Anexa nr.3 a H.G. nr.3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, este prevazut orarul 06.00- 23.00, ca interval in care este permisa activitatea restaurantelor si cafenelelor", a transmis, marti, 26 ianuarie, Prefectura Bucuresti, intr-un comunicat de presa.Institutia precizeaza ca in sedinta CMSU nu s-a discutat despre modificarea intervalului orar."Astfel, potrivit reglementarilor prevazute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, a fost intocmita Erata la Hotararea nr.2 din 22.01.2021 a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, care va fi adusa la cunostinta publicului. Prefectul municipiului Bucuresti, domnul Traian Berbeceanu, isi prezinta public scuzele pentru eroarea susmentionata", a mai transmis Prefectura Bucuresti.Initial, CMSU a decis ca functionarea localurilor si a agentiilor de jocuri este permisa in intervalul 06.00 - 21.00, dupa scaderea ratei de infectare sub 3 la mie.CITESTE SI: