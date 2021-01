STUDIU Transfuzia de plasma nu are vreun beneficiu asupra pacientilor grav bolnavi de Covid-19. A fost oprita testarea

Testarea clinica internationala a tratamentului a fost oprita, relateaza Reuters Decizia luata de liderii testului REMAP-CAP (Randomized Embedded Multifactorial Adaptive Platform for Community-acquired Pneumonia) a venit dupa o analiza initiala a peste 900 de participanti grav bolnavi de la ATI a caror stare nu s-a imbunatatit dupa tratamentul cu plasma bogata in anticorpi prelevata de la oameni care s-au recuperat dupa boala pandemica."Nu au existat dovezi ale unui prejudiciu asociat cu administrarea de plasma convalescenta" (si) studiul continua sa recruteze pacienti spitalizati cu COVID-19 care sunt moderat bolnavi, dar care nu sunt in terapie intensiva, au spus oamenii de stiinta care conduc studiul intr-un comunicat."Este plauzibil din punct de vedere biologic ca pacientii care nu produc anticorpi la momentul terapiei cu plama convalescenta si acei pacienti cu virus in exces sa beneficieze mai mult decat altii. Analizele noastre suplimentare vor explora acest lucru", a spus Manu Shankar-Hari, un clinician si profesor de medinica de terapie intensiva la spitalul britanic Guy's and St Thomas, care este unul dintre conducatorii studiului.El a adaugat ca analiza initiala nu a evaluat efectele plasmei la pacientii spitalizati cu boala mai putin severa. Aceasta "ramane o intrebare foarte importanta" si va continua sa fie explorata in procesul in curs, a spus el.Ipoteza care sta la baza utilizarii plasmei convalescente ca tratament potential pentru pacientii cu COVID-19 este ca anticorpii pe care ii contine ar putea neutraliza virusul, oprindu-l sa se multiplice si oprind leziunile de tesut.Dar aceasta analiza initiala care a condus la suspendarea inscrierii pacientilor cu forme severe a aratat ca exista o probabilitate foarte scazuta - 2,2% - ca a redus ratele de deces sau a scazut numarul de zile in care pacientii au avut nevoie de terapie intensiva."De ce plasma convalescenta nu pare sa imbunatateasca rezultatul la pacientii grav bolnavi cu COVID-19 internati la ATI nu este inca cunoscuta. Cu toate acestea, se poate datora faptului ca leziunile pulmonare sunt prea avansate pentru ca plasma convalescenta sa faca diferenta", a spus Alexis Turgeon, un medic de terapie intensiva si profesor la Universitatea Laval din Canada, care lucreaza, de asemenea, la studiu.REMAP-CAP este un studiu clinic international care exploreaza tratamente potentiale pentru COVID-19. Acesta a recrutat deja 4.100 de pacienti cu COVID-19 la peste 290 de locatii clinice din Europa, America, Asia, Africa si Australasia.Descoperirile separate ale REMAP-CAP au aratat saptamana trecuta ca tratarea pacientilor grav bolnavi de COVID-19 cu medicamentele RoActemra, produs de Roche, si medicumantul pentru artrita Kevzara, pentru produs de Sanofi, au imbunatatit semnificativ ratele de supravietuire si a redus timpul in care pacientii au nevoie de terapie intensiva.Studiul analizeaza, de asemenea, efectele potentiale ale unei game de alte terapii existente, inclusiv medicamente anticoagulante, agenti antiplachetari, antibiotice, statine si vitamina C.Citeste si: