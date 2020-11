Misiunea secolului: Operatiunea de transport a vaccinului anti-COVID-19. Provocarile intampinate pentru a aduce serul in lume

Cele doua vaccinuri anti-COVID avansate au nevoie de conditii speciale de transport : cel de la Pfizer si BioNTech la - 75 de grade Celsius, iar cel produs de Moderna la - 20 de grade, scrie Digi24.ro Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) vorbea de "misiunea secolului" avertizand asupra nevoii de planificare timpurii inclusiv in aeroporturi, noteaza Adevarul.ro CEO-ul campaniei biotehnologice germane BioNTech a recunoscut ca este o problema privind temperaturile de transport si ca lucreaza la o formula care sa permita transportarea vaccinului poate chiar si la temperatura camerei. Abia in a doua jumatate a anului 2021 va putea veni cu o formula comparabila cu cea a altor tipuri de vaccinuri.Pfizer vrea sa distribuie pana al 1,3 miliarde de doze de vaccin anul viitor, la temperaturi foarte scazute, fiind una dintre marile probleme pentru transport. Dozele de vaccin vor necesita volume mari de gheata carbonica (dioxid carbon in forma solida la -78 de grade celsius) si lazi izotermice. Mai multe voci din industrie se asteapta la probleme de stoc, dupa ce mai multi producatori de gheata carbonica au spus ca deja au oferte pentru toata productia.In plus, distribuirea vaccinului in orase si zone rurale vine cu mari provocari pentru toate tarile in materie de logistica.Vaccinul impotriva Covid-19, dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania), a prevenit mai mult de 90% din infectii, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntar.Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat marti, 10 noiembrie, ca spera sa existe pe piata un vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul anului si ca vaccinul experimental dezvoltat de grupul american Pfizer este "unul foarte promitator", dar are probleme privind stocarea; acesta fiind depozitat la temperaturi de cel putin minus 70 de grade.Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, 16 noiembrie, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, un nivel similar celui anuntat saptamana trecuta de Pfizer/BioNTech (90%).Comisia Europeana a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19. Comisia Europeana a mai incheiat astfel de contracte cu companiile farmaceutice AstraZeneca, Sanofi si Johnson & Johnson si continua negocierile cu Moderna, CureVac si Novavax.Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru milioane de vaccinuri destinate Covid-19, la un pret de sub 25 de dolari doza, a declarat un oficial al UE implicat in discutii.