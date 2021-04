Agentia Medicamentului din Franta respinge autorizarea utilizarii Ivermectinei pentru tratarea COVID-19

Agentia sanitara, care si-a publicat joi decizia, a fost sesizata in legatura cu aceasta chestiune de Jean-Charles Teissedre, reprezentantul unei asociatii si a unor profesionisti din domeniul sanatatii."Pe baza datelor disponibile pana in prezent, nu putem raspunde favorabil" la aceasta cerere de autorizare temporara", noteaza ANSM.Analiza datelor publicate, "ca urmare a limitarilor lor metodologice, nu face posibila sustinerea unui beneficiu clinic al Ivermectinei, indiferent de contextul sau de utilizare, in tratamentul curativ sau in prevenirea bolii COVID-19".Cu toate acestea, ANSM subliniaza "necesitatea efectuarii unor ample studii clinice", riguroase din punct de vedere stiintific, "in vederea concluzionarii posibilei sale utilizari in contextul bolii COVID-19".Ivermectina, un medicament antiparazitar frecvent folosit, face obiectul unei intense campanii de promovare pe retelele de socializare.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si OMS au recomandat pe 22 martie si, respectiv, 31 martie "a nu se utiliza" Ivermectina in cazul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, cu exceptia studiilor clinice. Un aviz a fost emis in acest sens in Franta, pe 27 februarie, de Inaltul Consiliu de Sanatate Publica (HCSP).Cu toate acestea, EMA a mentionat in comunicatul sau ca Cehia si Slovacia au permis utilizarea temporara a Ivermectinei pentru COVID-19 in cadrul legislatiei lor nationale.ANSM a precizat ca isi va putea revizui pozitia de indata ce rezultatele studiilor clinice si-ar modifica constatarile stabilite pana in prezent.Si Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) le-a atras atentia sportivilor,in luna februarie, printr-un comunicat postat in social media si pe site-ul oficial, ca tratamentul cu ivermectina este interzis . Anterior, autoritatile romane au precizat ca nu exista rezultate sigure cu privire la ivermectina.