Un cocktail de anticorpi produs în scopul prevenirii şi tratării infecţiilor cu noul coronavirus a fost aprobat în Marea Britanie

Decizia a fost luată în contextul în care britanicii se confruntă cu o creştere a spitalizărilor la nivel naţional din cauza tulpinii Delta, transmite Reuters.Agenţia britanică pentru Medicamente (The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA) a precizat că datele obţinute în urma testelor clinice arată că medicamentul Ronapreve poate preveni infectarea, reduce simptomelor infecţiilor severe COVID-19 şi reduce riscul de spitalizare."Acest tratament va fi o armă importantă în arsenalul nostru împotriva COVID-19", a declarat ministrul britanic al sănătăţii, Sajid Javid.Informaţiile despre noul tratament vin în contextul în care peste 6.100 de pacienţi COVID-19 au fost spitalizaţi în Marea Birtanie în cursul acestei săptămâni - un record pentru ultimele 5 luni. Două treimi dintre pacienţii spitalizaţi nu au fost vaccinaţi, notează Reuters.Ronapreve, cunoscut şi drept REGEN-COV în SUA, poate fi administrat prin injectare sau prin infuzie. El se fixează pe coronavirusurile care invadează sistemul respirator şi le împiedică să infecteze celulele acestui sistem, conform comunicatului MHRA.Ronapreve face parte din categoria anticorpilor monoclonali, care imită anticorpii naturali produşi de organism pentru a lupta împotriva infecţiilor. MHRA a precizat că nu se intenţionează folosirea acestui medicament ca substitut pentru vaccinare.Potrivit lui Javid, autorităţile vor începe să folosească această terapie în cadrul sistemului de sănătate cât mai curând posibil, mai precizează Reuters.Aceasta este cea de-a treia terapie din arsenalul britanic împotriva COVID-19, alături de dexametazonă şi tocilizumab, comercializate de Roche sub denumirea Actemra şi RoActemra.Ronapreve/REGEN-COV a primit aprobare în regim de urgenţă pentru a fi folosit în tratarea cazurilor de COVID-19 în peste 20 de ţări, printre care şi SUA care au autorizat şi un tratament similar produs de Eli Lilly şi destinat pacienţilor care nu sunt spitalizaţi.