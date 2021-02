Cum a evoluat tratementul pentru COVID de la inceputul pandemiei pana in prezent. Beatrice Mahler: "Este extrem de important sa alegem corect pacientii"

In tratamentul cu plasma, extrem de important este sa alegem corect pacientii

Cand se foloseste tratamentul cu anticoagulant

Cu ce medicamente au fost tratati pacientii COVID in Romania de la inceputul pandemiei pana in prezent

Au fost imbolnaviri dupa prima doza de vaccin

Situatia locurilor in spital pentru pacientii COVID

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Bucuresti, a explicat pentru Ziare.com ce tratamente s-au folosit pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei pana in prezent."In Institutul Marius Nasta au fost folosite terapiile recomandate de protocolul national de tratament COVID. Fiecare medicament a avut o categorie de pacienti care au raspuns bine la tratament si o alta parte de pacienti care nu au raspuns deloc", a explicat Doctorul Beatrice Mahler."De regula, toate terapiile antivirale au avut eficienta in grade variate la pacientii care au inceput acest tratament inainte de a ajunge in sectia de terapie intensiva.In momentul in care pacientul ajunge in sectia ATI afectarea pluriorganica si furtuna de citokine care se produce este atat de mare incat singurul lucru care-l ajuta este oLa aceasta se asociazadar si aici dozele nu trebuie sa fie mari pentru ca apare efectul secundar al dozelor mari, care este miopatie. Pacientul nu mai poate respira singur pentru ca forta musculara scade de la prea mult cortizon. Se initiaza, din primele momente in terapie intensiva, procedurile de kinetoterapie respiratorie la patul pacientului", a mai spus medicul."Bineinteles se initiazapentru ca sederea prelungita in pat inseamna si escare, inseamna alte infectii suprapuse care trebuie atent monitorizate si intervenit din timp.. Arta de supravietuire a pacientului COVID este modul in care medicul de terapie intensiva reuseste sa ajusteze parametri ventilatori si sa supravegheze celelate nevoi ale pacientului", a explicat managerul Institutului Marius Nasta.Medicul Beatrice Mahler a precizat case foloseste si in prezent, insa numai pentru cazurile selectionate. "Aici as face comparatie cu anticorpii. Avem in acest moment, in lume, multeaprobate.Anticorpul este eficient atat timp cat gaseste in organism antigenul si sa se cupleze cu acesta si sa reduca efectele pe care antigenul le produce"."Daca vorbim de COVID stim ca antigenul este virusul. Cand virusul se multiplica in organism si exista in cantitate mare, adica in primele zile de boala, chiar in prima saptamana (scade pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani), orice anticorp isi gaseste rolul si rostul.Dupa aceasta perioada tratamentul cu anticorpi nu mai este eficient. Mai ales daca vorbim de plasma, foarte important este sa alegem corect pacientii pentru ca plasma are extrem de multe beneficii si ajuta extrem de mult dar aduce in organism niste substante care, daca este initiat un proces de tromboza, de exemplu, in anumite organe, acest proces poate sa fie accelerat de substantele pe care le aduce plasma prin compozitia ei", a explicat Beatrice Mahler.Medicul a mai subliniat ca substantele din plasma sunt benefice organismului, dar daca nu se alege corect pacientul, tratamentul poate sa dauneze.este extrem de important pentru pacientul care sta mai mult de 14 zile in sectie si mai ales daca are imobilizare la pat, in terapie intensiva, caz in care apar tromboze.Aceste tromboze apar si in contextul mecanismului bolii COVID, dar si in contextul in care pacientul sta foarte mult la pat ca sa nu mai vorbim despre pacientul care poate sa aiba diverse afectiuni care predispun la astfel de tromboze.Toti acesti factori necesita evaluare si tratamentul cu anticoagulant reprezinta o prioritate pentru aceasta categorie de pacienti. Ma refer in principal la pacientii cu forme severe", a mai aratat Beatrice Mahler.Medicul a vorbit despre medicamentele folosite in Romania de la inceputul pandemiei pana in prezent si ce s-a constatat in tot acest timp."A fostcare prima data a fost considerata medicamentul minune, extrem de ieftin. Ulterior s-a descoperit ca exista eficienta insa este limitata pentru anumite categorii de pacienti.Apoi a fostcare a fost considerat un medicament foarte bun dar care ulterior s-a vazut ca acesta este un preparat care aduce o negativare extrem de rapida, dar nu este eficienta in formele severe de boala.Apoi am vorbit de, medicamentul despre care se considera ca nu se poate trata un pacient. Dar si acesta are utilitate doar pentru anumite cazuri selectionate. Pacientii care nu sunt in ATI si primesc Remdesivir au cele mai mari beneficii.este un antibiotic recomandat datorita proprietatilor antiinflamatorii dar aduce pe termen lung riscuri mult mai mari, de crestere a rezistentei la antibiotice si atunci trebuie sa luam in calcul elementele risc-beneficiu nu numai pe termen scurt ci si pe termen lung", a precizat Beatrice Mahler.Medicul a mai spus ca un alt medicament folosit este si, "un imunomodulator care poate fi folosit la un subgrup de pacienti cu forme severe de COVID-19 la care exista o activare excesiva a inflamatiei ("furtuna de citokine")", conform protocolului de tratament al coronavirusului emis de Ministerul Sanatatii.Identificarea pacientilor care ar beneficia de administrarea de tocilizumab se poate face pe baza unor parametri, cum ar fi cresterea nivelului feritinei, scaderea numarului de trombocite, cresterea VSH si proteinei C reactive.Tratamentul simptomatic poate fi util in majoritatea cazurilor."Si in prezent sunt pacienti care au efect favorabil ca urmare a acestor tratamente, insa inca nu avem un tratament, cum este de exemplu vaccinul, care este un tratament profilactic si despre care stim ca 95% dintre persoanele carora li se administreaza vaccin produc anticorpi.Nu avem un tratament pentru pacientii COVID in urma caruia sa putem spune ca 95% dintre ei se vor vindeca", a mai spus Beatrice Mahler.In prezent, prototcolul national se respecta, bineinteles cu libertatea pe care o are fiecare medic de a decide in functie de comorbiditatile pe care le are pacientul, de toleranta, de forma de boala" a mai aratat managerul de la Marius Nasta.Medicul a mai precizat ca "nu exista o schema standard general valabila. Sunt mai multe tipuri de medicamente care se pot asocia in forme variate astfel incat principalul obiectiv sa ramana salvarea vietii pacientului".Referitor la comportamentul imun dupa vaccinare al cadrelor medicale, managerul Institutului Marius Nasta a precizat ca au fost cazuri de infectare dupa prima doza, insa dupa ce au trecut prin boala, nu au mai existat alte imbolnaviri, nici de la locul de munca si nici din comunitate."Sunt atenta la acest aspect pentru ca este important sa vad cati dintre noi, cei care ne-am vaccinat, daca vom fi in contact cu o persoana bolnava, ne mai putem infecta.Acum, inca 100 de angajati doresc sa se vaccineze cu a doua doza , iar pentru mine acest lucru este imbucurator", a mai spus Beatrice Mahler.Medicul Beatrice Mahler spune ca situatia in spital este mult mai buna acum. Sunt locuri pentru pacienti, inclusiv la ATI."Pacientii cu forme moderate reprezinta cam 40%, formele severe 60% din cei internati . Este un lucru bun, o directie buna, eu imi doresc sa ramana aceasta, astfel incat sa vorbim despre pandemie in alti termeni.Si sa putem oferi timpul nostru pacientului cu boala cronica. Pentru ca este o reala nevoie de asistenta pentru aceste categorii de persoane care incep sa vin in numar tot mai mare. Nu mai pot sa astepte. Au asteptat un an de zile, cu rabdare, pentru ca asistenta a fost prioritara pentru pacientul COVID.Pentru noi, problema majora cred ca va fi in acest an pacientul bolnav de tuberculoza. Cel putin la nivelul Institutului Marius Nasta constat ca ajung pacienti cu forme din ce in ce mai severe.Din pacate sunt si copii bolnavi de tuberculoza in forme extinse, din focare. Este o reala problema care abia acum incepe sa-si spuna cuvantul. Este tot un efect al pandemiei COVID", a mai precizat medicul Beatrice Mahler.Printre tratamentele experimentale din lume se afla si un tratament care contine canabidiol, component al canabisului . In Romania inca nu se afla in derulare un astfel de studiu, conform informatiilor Ministerului Sanatatii.