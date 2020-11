Tratament revolutionar cu anticorpi Covid-19, primit pentru prima data de o asistenta medicala

Tratamentul este destinat persoanelor care nu pot fi vaccinate si ofera o protectie de circa un an, potrivit Stirileprotv.ro Transportul si depozitarea vaccinurilor anti-Covid-19 se anunta a fi o misiune dificila pentru producatori si companiile aeriene, in contextul in care cele doua vaccinuri avansate au nevoie de temperaturi scazute.Cele doua vaccinuri anti-COVID avansate au nevoie de conditii speciale de transport : cel de la Pfizer si BioNTech la - 75 de grade Celsius, iar cel produs de Moderna la - 20 de grade.Vaccinul impotriva Covid-19, dezvoltat de companiile farmaceutice Pfizer (SUA) si BioNTech (Germania), a prevenit mai mult de 90% din infectii, potrivit unui studiu clinic realizat cu zeci de mii de voluntar.Moderna a anuntat ca vaccinul sau impotriva Covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, un nivel similar celui anuntat saptamana trecuta de Pfizer/BioNTech (90%).