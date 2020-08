Tratamentele folosite in Romania pentru COVID-19: "Nicio schema nu e miraculoasa"

Medicul Virgil Musta a facut declaratii pentru Ziare.com, explicand care sunt tratamentele care se folosesc in momentul actual in Romania si care este randamentul lor.Virgil Musta explica ca nu se foloseste acelasi medicament in toate spitalele din Romania si ca totul depinde de ce au unitatile medicale la dispozitie."Depinde de spital. Se poate folosi Kaletra, pentru ca unele spitale doar Kaletra au. Unele au Plaquenil. Noi avem si Remdesivir, am primit donatie intial pentru patru pacienti, acum cred ca s-a extins, avem pentru aproximativ 40 de pacienti. Avem Favipiravir, donatie de la guvernul Japoniei. Noi, ce putem procura in spital, sunt Kaletra si Plaquenil", explica Virgil Musta.La inceputul pandemiei, medicii le administrau pacientilor diagnosticati cu COVID-19 antivirale folosite si in infectia cu HIV, dar acest lucru nu mai este posibil."Prima data, noi am folosit un Dunavir Cobicistat, numai ca firma Jhonson&Jhonson nu si-a asumat folosirea acestor medicamente in SARS-CoV-2, ci doar in infectiile HIV si atunci nu ne-au mai permis sa folosim medicamentele lor pentru aceasta patologie", declara Virgil Musta.Anticoagulantele nu au fost incluse de la bun inceput, dar acum fac parte din tratamentul standard."Noi le-am introdus destul de precoce, la trei saptamani, maxim o luna de la izbucnirea pandemiei la noi in tara. Acum este standard. Toti pacientii care prezinta de la forme usoare in sus primesc anticoagulante", spune Virgil Musta.Primele studii au sugerat ca nici corticoterapia nu ar da randament, dar dupa ce Oxford a prezentat un studiu prin care a demonstrat cat de benefice sunt aceste tratamente, s-a ajuns la un acord, in intreaga lume, sa fie folosite ca antiinflamator, dupa cum explica Virgil Musta."Noi folosim corticoterapia aproape de la inceput. Foloseam si inainte, pentru gripa, la formele severe cu insuficienta respiratorie, pentru ca mecanismul inflamator este foarte asemenator. Ajuta la reducerea inflamatiei in general, atat a plamanilor, cat si a altor organe", adauga medicul.Virgil Musta mai specifica ca si ventilatia intra tot in categoria tratamentelor. El adauga ca antibioticele nu sunt folosite.Intrebat despre eficienta tratamentelor care se administreaza in momentul actual in spitalele din Romania, Virgil Musta spune ca "nicio schema nu e miraculoasa si extraordinar de eficienta"."Sunt variante in functie de cazul particular al omului respectiv. Nu tratam doar boala, ci si omul. In functie de afectiuni, de cum influenteaza virusul organismul, noi avem niste criterii de analiza in functie de care stabilim tratamentul optim. In unele cazuri, tratamentul functioneaza, in alte cazuri, din nefericire, nu, pentru ca evolueaza atat de rapid, iar anumiti oameni vin tarziu. Cu cat pacientul vine mai repede, cu atat mai mare e sansa sa apucam sa ii administram tratamentul si sa isi faca si efectul. Sunt cazuri in care vin tardiv si nu mai ai ce sa le faci pentru ca boala evolueaza sever si decedeaza", declara Virgil Musta."COVID-19 este o boala antivirala, pentru care se administreaza tratament antiviral si patogenic. Sunt doua procese patogenice, unul pe mecanismul antiinflamator si altul pe mecanismul de coagulare. In functie de pacient si de mecanismul care predomina, care e prezent la pacientul respectiv, se da tratamentul patogenic, care poate fi cu anticoagulante sau cu corticoterapie.Tratamentul, in orice boala, mai ales la infectioase, este cel etiologic, adica impotriva cauzei. Pe langa asta, se da tratamentul patogenic, adica care influenteaza mecanismele din organism pe care agentul patogen le declanseaza, iar aici intervin cele doua mecanisme, de coagulare si de inflamatie. Pe langa asta, este tratamentul simptomatic. De exemplu, daca pacientul tuseste, i se dau medicamente pentru tuse, daca face febra, se administreaza medicamente pentru febra", exemplifica Virgil Musta.