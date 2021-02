Tratamentul cu canabidiol, component al canabisului, i-a ajutat pe pacientii cu COVID-19 de la terapie intensiva

CBD ajuta la intarirea sistemului imunitar

S-a popularizat

"Am administrat CBD la 50 de pacienti si am observat ca nivelul de infectie descrestea rapid", a explicat Rudolf Likar, seful Departamentului de Anestezie si Medicina Intensiva de la Spitalul regional Klagenfurt. Timp de trei saptamani s-au administrat mai intai 200 de miligrame iar apoi 300 de miligrame de CBD sub forma de ser acestui grup de pacienti care ca au depasit mai repede boala, in timp ce la grupuri care primeau alte tratamente procesul de vindecare a fost mai indelungat.Potrivit lui Likar, printre alte beneficii, CBD intareste sistemul imunitar, are proprietati antiinflamatorii si ajuta la recuperarea nivelurilor de oxigen, astfel incat plamanii pacientilor afectati de pneumonia provocata de noul coronavirus se recupereaza mai repede.Este vorba de primul spital din Austria care trateaza bolnavii de COVID-19 internati la terapie intensiva cu canabidiol. Studiile privind utilizarea medicinala a canabisului au demonstrat rezultate promitatoare in tratamentul unor boli precum Parkinson, scleroza, epilepsie, durerea cronica si inclusiv cancerul.Utilizarea uleiului CBD s-a popularizat in tarile unde consumul sau este legal ca paliativ la tratarea unor probleme precum anxietatea, depresie sau insomnia.Un alt avantaj al CBD in tratarea bolii COVID-19 este faptul ca nu are efecte secundare pentru pacienti, iar utilizarea nu are contraindicatie cu alte medicamente, potrivit lui Likar. Aceasta lipsa de efecte negative sprijina utilizarea sa, desi inca nu i-a fost demonstrata eficienta suta la suta, a precizat medicul austriac.Expertii avertizeaza insa ca, desi CBD poate avea efecte pozitive in tratamentul impotriva COVID-19, acest lucru nu inseamna ca a fuma marihuana sau a consuma canabidiol fara supraveghere medicala ajuta la depasirea bolii.Potrivit Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (Food and Drug Administration, FDA), consumul acestor substante poate genera senzatia falsa de securitate sau de protectie, in conditiile in care eficacitatea nu a fost total verificata.ONU a recunoscut oficial in decembrie proprietatile medicinale ale canabisului si l-a scos de pe lista stupefiantelor periculoase, fapt ce va incuraja viitoarele cercetari cu aceasta planta.