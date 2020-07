Tratarea pacientilor cu coronavirus: Comisia Europeana autorizeaza antiviralul Remdesivir

"Nu vom omite niciun efort pentru a obtine tratamente sau vaccinuri eficiente impotriva coronavirusului", a declarat comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides, citata intr-un comunicat, in conditiile in care autorizatia a fost acordata la mai putin de o luna dupa depunerea solicitarii.Unda verde din partea Comisiei Europene intervine la o saptamana dupa recomandarea facuta de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), fata de 67 de zile cat dureaza in mod normal, si aprobarea statelor membre. Remdesivir devine astfel "primul medicament autorizat la nivelul UE in tratamentul impotriva COVID-19", precizeaza executivul european.Punerea pe piata conditionata (CMA) este unul dintre mecanismele de reglementare ale UE care faciliteaza accesul la medicamentele "care raspund unei nevoi medicale nesatisfacute", in special in "situatii de urgenta ca raspuns la amenintari la adresa sanatatii publice, precum actuala pandemie".Potrivit EMA, acest tip de aprobare ii permite "sa recomande un medicament pentru autorizarea punerii pe piata cu date mai putin complete decat era prevazut", daca beneficiile depasesc riscurile.Dezvoltat initial impotriva febrei hemoragice Ebola, Remdesivir este prima terapie care a aratat o anumita eficienta la pacientii spitalizati cu COVID-19 intr-un studiu clinic cu o amploare semnificativa, desi efectul sau a fost considerat modest.EMA a anuntat ca unul dintre departamentele sale, denumit Comitetul pentru medicamente umane (CHMP), a recomandat folosirea medicamentului Remdesivir pentru adulti si adolescenti cu varste de peste 12 ani afectati de pneumonie si care necesita supliment de oxigen, adica pacienti "aflati in stare grava".