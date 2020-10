Trei alerte de masti de protectie neconforme au fost transmie catre ANPC

"Alerta RAPEX emisa de Luxemburg: produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre organismul relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele privind sanatatea si siguranta si sa nu fie protejat in mod corespunzator atunci cand nu este combinat cu masuri suplimentare. Nu respecta regulamentul privind echipamentele individuale de protectie", a precizat Anghel.In ceea ce priveste alerta emisa de Italia, este vorba despre o masca de protectie cu retentie insuficienta de particule."Retentia de particule/filtrul materialului este insuficienta (valoarea masurata ≤ 50 % in testul de penetrare si ≤ 76 % in testul de penetrare).In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare./produsul/produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149", mai scrie Paul Anghel pe Facebook.Alerta emisa de Letonia precizeaza ca produsul neconform promoveaza un potential de protectie impotriva particulelor virale, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificata de un organism european relevant.Sistemul RAPEX reprezinta un sistem de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase intre Comisia Europeana si Statele Membre ale Uniunii Europene.