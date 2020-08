Trei angajati ai Biroului Vamal Buzau, confirmati cu COVID-19

Potrivit reprezentantilor DSP Buzau, trei angajati de la Biroul Vamal de Interior au fost confirmati cu coronavirus, motiv pentru care a fost declarat focar.In judetul Buzau, mai sunt active la acest moment inca 7 focare de COVID-19.La Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in sectia ATI sunt 12 cadre medicale infectate, la Neonatologie in Maternitate sunt 3 cadre medicale cu COVID 19, de asemenea focare mai sunt la ISU cu trei angajati bolnavi.La doua societati din municipiu sunt 9 muncitori depistati pozitivi.Focare de coronavirus mai sunt la azilul din Aldeni une sunt 4 persoane infectate, 2 batrani si 2 angajati, dar si la azilul din Costesti, unde sunt 17 persoane infectate, majoritatea batrani.Din randul beneficiarilor cu COVID 19, din acest azil s a inregistrat un prim deces in cursul zilei de marti.