Trei cadre didactice si noua elevi din judetul Cluj infectati cu Covid-19, dupa prima saptamana de scoala

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a precizat ca cei infectati sunt internati in spital."Avem 3 cadre didactice si 9 elevi infectati cu Covid si sunt in spital. DSP Cluj a declansat anchete epidemiologice in aceste cazuri", a precizat Abrudean pentru Mediafax.Potrivit oficialilor, la nivelul judetul Cluj sunt noua scoli in care cursurile au loc online, dupa scenariul rosu.