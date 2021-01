Trei cazuri de reactii adverse minore dupa vaccinul contra COVID-19, in Olt

Potrivit sursei citate, in cadrul fazei I de vaccinare anti-COVID-19, in judetul Olt au fost vaccinate pana acum 1.490 de persoane, cadre medicale si personal medico-sanitar si au fost raportate in total cinci cazuri de reactii adverse, toate minore.In judetul Olt functioneaza patru centre de vaccinare in spitale , respectiv la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, la Spitalul Municipal Caracal, la Spitalul Corabia si la Spitalul Bals.De la inceputul pandemiei, in judetul Olt au fost 9.837 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2, sambata fiind raportate 58 de cazuri noi.In spitalele din judet sunt internate 85 de persoane cu COVID-19, dintre acestea 22 de persoane fiind internate in sectiile ATI, iar in izolare la domiciliu sunt 502 persoane.Citeste si: Avocata care a contestat la Inalta Curte purtarea mastii in spatii deschise: "Am demonstrat ca legislatia si justitia in Romania sunt varza"