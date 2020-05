Trei dosare penale in cazul focarului de coronavirus din Ramnicelu. In satul carantinat sunt zeci de cazuri

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis de Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Sarat, trei dosare penale au fost inregistrate, fiecare avand ca obiect zadarnicirea combaterii bolilor si omisiunea declararii unor informatii.Verificarile vin dupa ce saptamana trecuta, sase persoane domiciliate la trei adrese din comuna Ramnicelu, contacti ai barbatului de 30 de ani confirmat cu coronavirus, au refuzat testarea pentru depistarea coronavirusului. Mai mult, persoanele respective au refuzat sa ofere cadrelor medicale date cu privire la alti localnici cu care au intrat in contact."In fapt, lucratorii de politie din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Ramnicelu s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in dupa amiaza zilei de 07.05.2020 un numar de sase persoane majore domiciliate la trei adrese distincte de pe raza com. Ramnicelu jud. Buzau, contacti ai unei persoane infectate cu COVID-19, la solicitarea cadrelor medicale din cadrul D.S.P. Buzau au refuzat sa se supuna testarii si examinarii medicale pentru a se stabili daca sunt la randul lor infectate cu COVID-19. In aceeasi imprejurare, persoanele mentionate au refuzat sa divulge cadrelor medicale date cu privire la persoanele cu care au intrat in contact", au transmis procurorii.Cercetarile in cauza vor fi efectuate cu celeritate de organele de politie, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Sarat.In satul Ramnicelu din judetul Buzau, sunt in total 25 de persoane confirmate cu coronavirus, 5 dintre ei fiind angajati ai Primariei din comuna Ramnicelu.In total, in judetul Buzau, sunt 83 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.