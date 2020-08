Trei medici de la Spitalul Judetean Arad, confirmati cu COVID-19

Managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu, a declarat, miercuri, ca este in derulare o ancheta epidemiologica, iar din primele informatii rezulta ca unul dintre medici a fost infectat in urma contactului cu persoane aflate intr-o localitate carantinata."Conform anchetei epidemiologice, unul dintre medici, care isi desfasoara activitatea in cadrul Sectiei Clinice ORL, s-a infectat in urma contactului cu persoane care provin dintr-una dintre localitatile carantinate ale judetului Arad. Mentionam faptul ca medicul nu a intrat in contact cu pacientii sectiei si a solicitat testarea", a declarat Florina Ionescu.Al doilea medic infectat, un pediatru, a fost depistat pozitiv inainte de intoarcerea la serviciu din zile libere platite, conform protocolului stabilit la nivelul spitalului toti angajatii fiind testati la revenirea la munca.Al treilea medic bolnav de COVID-19 este rezident, de ortopedie, si s-ar fi infectat in perioada concediului de odihna, efectuat in Grecia. La plecarea din tara, testul efectuat a fost negativ, iar testul de control, realizat inainte de inceperea activitatii pe sectie, a iesit pozitiv.Si Directia de Sanatate Publica Arad a anuntat ca face o ancheta epidemiologica cu privire la aceste cazuri.