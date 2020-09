Trei pacienti diagnosticati cu COVID-19, internati la ATI la "Marius Nasta", au si infectii nosocomiale

"Atunci cand ai pacienti critici, care vin din diverse spitale, care au fost internati in alte terapii in unitatile respective, de foarte multe ori vin incarcati cu o flora de spital. In acest moment avem trei pacienti care au flora multiplu rezistenta, motiv pentru care am limitat internarile in terapie intensiva COVID, pentru ca este normal sa-i tratam pe cei pe care ii avem, sa facem curat si dupa aceea sa primim alti pacienti", a declarat Beatrice Mahler, managerul institutului, la Digi 24 Infectiile nosocomiale sunt comune in spitalele din intreaga lume, dar spitalele din Romania evitau sa raporteze aceste infectii, dupa cum s-a descoperit dupa incendiul de la clubul "Colectiv" , cand mai multi tineri au murit in urma microbilor cu care au intrat in contact in spitale.A fost demarata o ancheta epidemiologica la "Marius Nasta", fiind anuntata Directia de Sanatate Publica.