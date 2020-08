Trei politisti din Sibiu, confirmati pozitiv cu COVID-19. La nivelul Ministerului de Interne sunt inregistrate aproape 1.000 de cazuri

Politist din Vaslui, cercetat pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Aproape 1.000 de angajati MAI, infectati cu noul coronavirus

"In ceea ce priveste situatia epidemiologica din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Sibiu va informam ca au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2 un numar de 3 persoane, angajate ale biroului", a transmis institutia, citata de news.ro.Directia de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica, care este in desfasurare.Din primele informatii, au fost identificati un numar de opt contacti ai persoanelor confirmate care se afla in carantina la domiciliu.In judetul Sibiu s-au inregistrat de la debutul pandemiei 994 de cazuri de infectare, 28 fiind confirmate in ultimele 24 de ore.Si la Vaslui sunt probleme. Adjunctul sefului Inspectoratului de Politie Judetean este cercetat intru-un dosar penal deschis pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Este vorba despre inspectorul Petru Maximiuc Sotia lui a fost confirmata pozitiv si internata in spitalul suport din municipiu Barlad iar el si-a facut testul, insa pana sa afle rezultatul a trecut pe la serviciu.Potrivit unui raport obtinut de Sindicatul Europol de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), la data 26 iulie 2020, peste 932 de angajati ai institutiei figurau ca infectati cu noul coronavirus de la declansarea pandemiei in Romania.Potrivit documentului MAI, situatia arata astfel:numarul total de angajati M.A.I. pentru care s-a impus autoizolarea/carantina: 6730;numarul total de angajati M.A.I. confirmati cu virusul COVID-19 este de 932;numarul total de angajati M.A.I. declarati vindecati 539;"Practic, daca la sfarsitul lunii iunie erau putin peste 500 de angajati MAI infectati, la o luna distanta, numarul acestora aproape s-a dublat, in momentul de fata depasind 1000 de cazuri confirmate", arata Sindicatul Europol.