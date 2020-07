Trei pompieri de la Detasamentul din Vaslui, confirmati pozitiv cu noul coronavirus. Se face ancheta epidemiologica

"Primul subofiter confirmat pozitiv a fost contactul sotiei sale, aceasta fiind confirmata pozitiv COVID-19 in data de 08.07.2020 (aceasta lucreaza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, la Serviciul financiar). Cel de-al doilea subofiter confirmat pozitiv, este coleg de birou cu primul infectat COVID-19. Cel de-al treilea subofiter a participat la misiuni alaturi de cel de-al doilea infectat si este unul dintre cei patru colegi aflati in izolare", a informat ISU Vaslui.Conform sursei citate, o ancheta epidemiologica a fost inceputa in acest caz, iar la finalizarea acesteia, in functie de rezultate vor fi dispuse masuri.De asemenea nu a fost afectata capacitatea operativa a unitatii."Personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui este in permanenta instruit in ceea ce priveste masurile de protectie si dezinfectarea spatiilor, in acelasi timp fiind asigurate materialele de protectie si substantele dezinfectante", au mai precizat reprezentantii ISU Vaslui, potrivit Digi 24.