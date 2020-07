Trei romani aflati in Grecia, confirmati pozitiv la SARS-CoV-2

Potrivit MAE, cei doi cetateni romani confirmati pozitiv in Insula Evia au fost transferati intr-o unitate hoteliera destinata carantinarii, unde vor ramane pentru douasprezece zile, noteaza AGERPRES Ceilalti membri ai grupului cu care cele doua persoane confirmate pozitiv au intrat pe teritoriul Republicii Elene si care au fost testati, la randul lor, la momentul intrarii in Grecia, au fost plasati in izolare, autoritatile locale asigurandu-le apa si alimente, precum si produse de stricta necesitate. Ei urmeaza sa revina in tara in cursul zilei de marti, cu un autocar pus la dispozitie de agentia turistica prin care a fost achizitionat pachetul turistic.MAE precizeaza ca la nivelul Ambasadei Romaniei la Atena nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara din partea persoanelor in cauza.Romanul aflat in Salonic a contactat Consulatul General al Romaniei din Salonic, anuntand ca a fost confirmat pozitiv in urma testarii efectuate la intrarea pe teritoriul Greciei. Persoana in cauza a sosit in Republica Elena la data de 8 iulie, aflandu-se in prezent intr-un apartament inchiriat in Salonic, impreuna cu un alt cetatean roman, care pana la acest moment nu a fost testat.Consulatul General al Romaniei la Salonic intreprinde demersuri pe langa autoritatile elene pentru aplicarea procedurii prevazute de legislatia elena in astfel de cazuri, inclusiv o eventuala retestare a persoanei infectate.Totodata, mai precizeaza MAE, Ambasada Romaniei la Atena si Consulatul General al Romaniei la Salonic au intreprins demersuri de urgenta pentru solicitarea de date oficiale din partea autoritatilor elene centrale cu privire la situatia celor trei cetateni romani depistati pozitiv, precum si pentru a se asigura ca acestia primesc ingrijirea si asistenta necesare in astfel de situatii.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atenasi Consulatului General al Romaniei de la Salonicapelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatoriiDe asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie siMinisterul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: