Presedintele Consiliului European: Trei sau patru vaccinuri contra COVID-19 urmeaza sa fie disponibile la sfarsitul lui 2020, inceputul lui 2021

"Potrivit informatiilor noastre, speram ca, incepand de la sfarsitul anului si de la inceputul anului viitor, trei sau patru vaccinuri sa fie disponibile in mod treptat", a declarat liderul UE."Comisia Europeana (CE), in numele statelor membre (UE), a semnat numeroase contracte pentru a ne asigura ca, atunci cand sunt disponibiloe vaccinuri, vom putea beneficia de dozele de care avem nevoie", a dat asigurari fostul premier belgian.Charles Michel a lansat de asemenea un apel anticipat.Urmeaza sa existe mai multe vaccinuri, ceea ce va antrena probleme logistice, probleme de transport , de conservare si de desfasurare in campaniile de vaccinare, a declarat el."De aceea, vreau sa-i mobilizez pe sefii nostri de stat si de guverne pentru a le anticipa", a subliniat el."Noi am mobilizat mijloace pentru a ne asigura ca nu va fi haos atunci cand vaccinurile vor incepe sa fie disponibile", a dat el asigurari.El a avertizat totodata impotriva unui eventual "reflex national" ale statelor membre UE."Acesta este un calcul prost. Impreuna vom putea scadea aceasta amenintare, care ne afecteaza de mai multe luni", a subliniat presedintele Consiliului European.