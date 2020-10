Surse: Trei spitale mari din Bucuresti vor trata doar pacienti cu forme medii si grave de COVID-19. Ceilalti vor fi in atentia medicilor de familie

Potrivit surselor Digi24 , acest lucru se va intampla din momentul adoptarii ordinului prin care asimptomaticii si bolnavii cu forme usoare vor ramane doar in grija medicilor de familie.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a informat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza modificari"Este un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a pregatit Ministerul Sanatatii. Astazi a fost in prima prezentare. Acolo se vor face anumite modificari legislative (...) astfel incat persoanele asimptomatice sa fie abordate altfel, asa cum recomanda grupul medical care se ocupa de acest lucru", a declarat secretarul de stat, la finalul sedintei Executivului, conform rohealthreview.ro Joi, premierul Ludovic Orban a cerut Ministerului Sanatatii cresterea capacitatii de testare, precum si a capacitatii de raspuns a Directiilor de Sanatate Publica si a pledat din nou pentru implicarea medicilor de familie in evaluarea starii de sanatate a pacientilor care nu au nevoie de ingrijiri spitalicesti.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat duminica, 11 octombrie 2020, la Iasi, ca bolnavii asimptomatici vor fi evaluati la domiciliu, iar apoi vor fi programati pentru investigatii , in timp ce pacientii simptomatici cu comorbiditati vor ramane in continuare internati in spital.Nelu Tataru a mai aratat ca in prezent bolnavii asimptomatici merg si aglomereaza spitalele, dar ca procedura internarilor in cazul bolnavilor de COVID va fi reanalizata.Citeste si: