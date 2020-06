Trei spitale din Capitala, incluse intr-un studiu al OMS care va analiza eficienta a 4 tratamente pentru COVID

Ziare.

Studiul "Solidarity" este desfasurat de OMS in 40 de tari. Expertii vor analiza eficienta a patru scheme de tratament diferite administrate pacientilor cu COVID-19, pentru a vedea care ofera cel mai bun raspuns terapeutic din partea pacientilor.Trei spitale din Bucuresti vor participa la acest studiu: Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" si Spitalul Militar Central "Dr. Carol Davila"."Studiul compara mai multe scheme terapeutice, multe dintre ele in uz in foarte multe tari. Intr-adevar se introduce si compararea cu aceste scheme considerate deja clasice, a preparatului aprobat de agentia medicamentului din SUA, Remdesivir.Numarul de pacienti nu este limitat, dar cu siguranta va exista o distributie a pacientilor care sa fie tratati cu cele 4 scheme terapeutice. In niciun fel viata pacientului nu va fi pusa in pericol, pentru ca nu se continua cu o schema daca cumva situatia pacientului se inrautateste si are nevoie de alta abordare terapeutica", a declarat profesorul Alexandru Rafila, conducatorul studiului.Potrivit acestuia, studiul a fost aprobat de Comisia Nationala de Etica si de Agentia Nationala a Medicamentului si urmeaza a fi definitivate procedurile legate de importul medicamentelor care nu se gasesc in Romania, Remdesivir in principal. Studiul ar putea incepe in doua saptamani."Studiul va demonstra care sunt schemele terapeutice cele mai eficiente si pe de alta parte ofera acces la tratament pacientilor, stim foarte bine ca acest produs, Remdesivir, a fost foarte putin accesibil, au fost doar 30 de pacienti tratati in Romania. Compania producatoare nu l-a putut pune la dispozitie decat pentru uz compasional", a mai spus Alexandru Rafila.