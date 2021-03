VIDEO Cum arata trenul ATI, inaugurat in Italia, care poate circula prin toata Europa

Trenul ''poate circula prin toata Europa, nu exista in Europa vreun alt exemplu de astfel de tren'', a spus la inaugurarea acestuia consilierul delegat al companiei publice Ferrovie dello Stato (FdS), Gianfranco Battisti.Acest spital pe sine a fost conceput pentru a transfera pacienti intre orase. Desi in prima faza va fi folosit mai ales - dar nu numai - pentru bolnavii de COVID-19, ideea este sa fie util si in cazul unor posibile viitoare dezastre. Trenul este compus din opt vagoane echipate cu paturi si echipamente medicale. In trei vagoane au fost amplasate in total 21 de paturi de ATI, celelalte vagoane fiind destinate personalului medical si transportului echipamentelor tehnice si a unui sistem independent de alimentare a instalatiilor medicale.Tot luni, Italia a depasit pragul de 100.000 de decese asociate COVID-19, dupa ce in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 318 noi decese, fata de 207 duminica, in timp ce numarul noilor cazuri pozitive este de 13.902.Noul premier italian Mario Draghi a avertizat ca situatia se deterioreaza odata cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, dar a promis ca in zilele urmatoare guvernul sau va ''intensifica semnificativ'' campania de vaccinare, relateaza Reuters.Cu o populatie de circa 60 de milioane de locuitori, Italia a administrat pana in prezent 5,41 de milioane de doze de vaccin, iar 1,65 de milioane de persoane au primit si rapelul.