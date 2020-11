Tribunalul Iasi: Decizia de suspendare a cursurilor in municipiul Iasi este nelegala

Decizia judecatorilor ieseni a fost luata intr-un proces deschis de mai multe scoli private din Iasi, reprezentante de o asociatie din domeniu. Reclamantii au solicitat anularea partiala a Hotararii 76/04.11.2020, prin care Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis suspendarea la nivelul municipiului Iasi a cursurilor in regim fata in fata, relateaza Adevarul. La momentul respectiv, decizia stabilea suspendarea cursurilor incepand cu 9 noiembrie. Actul emis de CJSU Iasi nu a mai intrat in vigoare deoarece autoritatile nationale au decis, ulterior, ca toate scolile din tara sa fie inchise.Este vorba de ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5972//08.11.2020 si Hotararea CNSU nr. 53/08.11.2020, prin care a fost suspendata activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor si a cadrelor didactice in toate unitatile de invatamant preuniversitar. Acest ordin a fost si el contestat in instanta , de acceasi reclamanti, o decizie in acest sens urmand a fi luata saptamana viitoare."Prin solutia pronuntata astazi de Tribunalul Iasi am obtinut anularea articolelor din Hotararea nr. 76/2020 a CJSU Iasi prin care se suspenda activitatea didactica in modalitateape raza municipiului Iasi.Desi produce in continuare efecte Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii (fiind si acesta in prezent supus controlului instantei), solutia de astazi reprezinta o prima confirmare a caracterului abuziv al privarii copiilor de dreptul fundamental la educatie si totodata o invitatie ferma la responsabilitate si la o analiza rationala pentru toate autoritatile carora le apartine prerogativa dispunerii unor asemenea masuri", a declarat Octavian Bichis, avocatul reclamantilor, potrivit sursei citate.De mentionat ca decizia Tribunalului Iasi de joi nu este definitiva si nu produce, momentan, efecte juridice.Cei care au avut calitatea de reclamanti in acest proces sunt Asociatia Scolilor Particulare, Scoala Primara Hansel Und Gretel Iasi, Gradinita Euro Kid Iasi, Gradinita Montessori School Of Iasi, Asociatia Enalure - Gradinita Waldorf Enalure, Gradinita Penilla, Gradinita cu program Prelungit Casuta Zanelor, Gradinita cu program prelungit Kids Heaven, Scoala Primara Montessori School of Iasi, Scoala Primara Atelier nr. 1, Gradinita Atelier nr. 1, Gradinita Hopscotch, Gradinita Kitty SRL.Presedintele Asociatiei Scolilor Particulare, Christian Comsa, a catalogat decizia autoritatilor ca fiind nelegala. "Hotararea prin care s-a dispus suspendarea cursurilor fata in fata in unitatile de invatamant restrictioneaza accesul la educatie al elevilor garantat de Constitutie. Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii", a spus acesta.