Trump este invidios pe popularitatea imunologului Anthony Fauci

Intrebat expres despre o femeie medic care sustine hidroxiclorochina, Stella Immanuel, foarte prezenta in inregistrarea video pe care a repostat-o pe Twitter, Trump a apreciat ca este "impresionanta".



Luari de pozitie presudo-stiintifice ale acestei femei medic, care a spus despre conducatorii Statelor Unite ca sunt "spirite reptiliene", "jumatate-oameni, jumatate-extrateresti", au provocat indoieli puternice cu privire la credibilitatea sa.



Miliardarul republican a operat in urma cu o saptamana un viraj spectaculos. Recunoscand gravitatea crizei sanitare - "cu siguranta, din nefericire, va fi mai rau inainte sa fie mai bine" -, el a indemnat la purtarea mastii de protectie si a laudat excelentele relatii pe care le are cu expertii din cadrul "Task force" cu privire la virus.



In urma unei imbunatatiri a situatiei, catre sfarsitul primaverii, epidemia a repornit si mai puternic in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume, cu peste 149.000 de morti.



Situatia este desoebit de ingrijoratoare in California, Florida si Texas, unde autoritatile au fost nevoite sa revina asupra unor restrictii privind iesirea din izolare.



FAUCI NU CITESTE TWEETURI



Tinta atacurilor Casei Albe, doctorul Fauci, directorul Institutului National american de Boli Infectionase, si-a pastrat calmul obisnuit.



"Va puteti continua munca, in timp ce presedintele Statelor Unite va pune in mod public la indoiala credibilitatea?", l-a intrebat jurnalistul ABC News, George Stephanopoulos.



"Eu nu postez tweeturi. Nici macar nu citesc tweeturi", i-a raspuns celebrul cercetator, care se bucura de o mare popularitate in Statele Unite.



"Doar imi voi continua munca, indiferent ce s-ar intampla, pentru ca eu cred ca asta este foarte important. Ne aflam in mijlocul unei crize, a unei pandemii", a subliniat dr. Fauci.



Donald Trump da asigurari de mai multe zile ca iesirea din criza sanitara este vizibila, datorita "geniului" farmaceutic american.



In total, din luna martie si pana acum, Washingtonul a cheltuit 6,3 miliarde de dolari pentru a finanta proiecte concurente ale unor laboratoare - ca Johnson & Johnson, Pfizer si AstraZeneca - si a doua mici societati in domeniul biotehnologiei - Novavax si Moderna.



Trump a numit operatiunea "Warp Speed" - un termen din science-fiction care inseamna "mai rapid decat viteza luminii" - si nu ascunde ca obiectivul sau este sa vaccineze "America, mai intai" - departe de discursul europenilor despre vaccin ca "bun public mondial".



Vizibil obosit, Donald Trump a lasat sa-i transpara amaraciunea fata de popularitatea imunologului Anthony Fauci si altor oameni de stiinta din cadrul Celulei de Criza de la Casa Alba."Ei sunt foarte respectati, dar nimeni nu ma iubeste, asta trebuie sa fie din cauza personalitatii mele", a declarat Trump cu mai putin de 100 de zile inaintea alegerilor prezidentiale, intr-un moment in care este devansat in sondaje de catre rivalul sau democrat Joe Biden Twitter a suprimat in noaptea de luni spre marti o inregistrare video cu privire la pandemia COVID-19, impartasita de catre presedintele primei puteri mondiale."Tweeturi cu video-ul ne incalca politica privind dezinformarea cu privire la COVID-19", a declarat pentru AFP, un purtator de cuvant al retelei de socializare.In inregistrarea video, care a fost stearsa deja de Facebook si YouTube, apare un grup de medici care sustin, intre altele, ca mastile de protectie nu sunt necesare si ca "exista un medicament" in tratarea coronavirsului - hidroxiclorochina.Acest medicament impotriva malariei a fost promovat in forta de catre Donald Trump la inceputul pandemiei, insa mai multe studii stiintifice au conchis ca este lipsit de eficienta. Agentia americana a Medicamentului (FDA) a recomandat la jumatatea lui iunie ca acest medicament sa nu fie prescris bolnavilor de COVID-19."AM CITIT MULT DESPRE HIDROXI"Indemnat sa explice aceasta noua sustinere a unui tratament care, arata mai multe studii stiintifice riguroase, nu are niciun efect pozitiv asupra pacientilor, seful statului american si-a invocat instinctul si lecturile."Eu am citit mult despre hidroxi", a declarat el, dupa care a dat asigurari ca dosarul a devenit "politic"."Atunci cand eu recomand ceva cuiva, lor le place sa spuna <