Trump nu mai inchide economia SUA chiar daca numarul de cazuri este in crestere

"Nu vom inchide tara din nou, nu avem de ce sa facem asta", a spus Trump intr-un interviu acordat Fox News, conform agentiei citate.Dupa ce consilierul economic al Casei Albe, Larry Kudlow, si secretarul trezoreriei, Steven Mnuchin, au afirmat la randul lor ca SUA nu isi va inchide iarasi economia, a venit si declaratia presedintelui.New York Times a publicat informatia potrivit careia vicepresedintele Mike Pence, intr-o discutie avut cu guvernatorii statelor, a incercat sa-i convinga pe acestia de valabilitatea tezei administratiei federale potrivit careia cresterea numarului de teste a dus la inmultirea persoanelor infectate.Restaurantele, salile de fitness, scolile si alte spatii s-au inchis in luna martie dupa ce tara a fost lovita de pandemia de coronavirus, care, pana acum, a imbolnavit 2,16 milioane de americani si a ucis aproape 118.000, arata Reuters.Mai mult, milioane de americani au ramas fara locuri de munca din cauza pandemiei. In acest context, declaratiile lui Trump sunt centrate pe relansarea economiei, tema majora a campaniei pentru alegerile prezidentiale care vor avea loc in noiembrie, actualul presedinte candidand pentru un al doilea mandat