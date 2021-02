Trusa pentru detectarea COVID-19 pe suprafete, comercializata in Japonia. Cat costa kit-ul cu care se pot face 100 de teste

Compania Shimadzu Corp. a declarat ca intentioneaza sa furnizeze noul kit, ce poate identifica virusul in aproximativ 100 de minute, unitatilor medicale si celor care ofera servicii de testare, dar si centrelor de asistenta pentru persoane varstnice sau producatorilor de alimente.Utilizatorii trusei de testare trebuie sa treaca un betisor cu tampon de vata pe suprafata unui obiect si sa il puna apoi intr-un recipient cu solutie salina. Dupa scoaterea tamponului de bumbac din recipient se aplica reactivi, iar virusul poate fi apoi detectat folosind un test PCR, sau reactia in lant a polimerazei, a precizat compania.Fiecare kit poate fi utilizat pentru efectuarea a 100 de teste si costa 302.500 de yeni (2.800 de dolari).Compania, cu sediul in prefectura Kyoto din vestul Japoniei, a declarat ca isi propune sa vanda o mie de truse de testare anual."Prin adaugarea acestui kit ne dorim sa oferim modalitati exhaustive de prevenire a infectiilor", a declarat un oficial al companiei.Shimadzu a comercializat anterior o trusa de testare utilizata pentru detectarea virusului din saliva.Transmiterea de pe suprafate este considerata una dintre modalitatile prin care virusul se poate raspandi de la o persoana la alta.Potrivit unui studiu realizat de Institutul National de Sanatate (NIH) din Statele Unite, virusul poate rezista pana la 72 de ore pe plastic, 48 de ore pe otel inoxidabil si 24 de ore pe carton.