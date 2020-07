Tudor Chirila il "atinge" pe premierul Orban pentru numarul record de imbolnaviri cu COVID-19: Poate acum a realizat cat rau a facut chermeza "nevinovata" din biroul lui

"(...) Am renuntat sa incerc sa conving pe cineva de ceva, dar daca tot am o pagina de Facebook m-am gandit sa spun ca, in momentul asta, lupta cu aceasta pandemie a devenit o chestiune de repsonabilitate individuala. Si nu fata de tine, ci fata de ala de langa tine. Dar asta e o batalie grea, sa te gandesti la celalalt (...)", scrie Chirila, printre altele.Tudor Chirila - actor, muzician, compozitor si producator, recunoscut pentru implicarea sa civica din ultimii ani- a postat joi, 9 iulie, un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, in contextul numarului record de imbolnaviri, din ultimele doua zile.El acuza politicienii de exemplul prost pe care l-au dat romanilor -unii dintre ei accidental ( Ludovic Orban , de ziua sa, in cladirea Guvernului, alaturi de alti penelisti, fara masca), altii, instigand intentionat la nerespectarea regulilor impuse de pandemie si incalcarea legii (numerosi parlamentari ai puterii, in frunte cu seful PSD Marcel Ciolacu ).Ieri domnul Ludovic Orban - Liderul Dreptei Romanesti a facut apel la responabilitate si la respectarea regulilor si poate de-abia acum a realizat cat rau a facut chermeza << nevinovata >> din biroul lui, cand baietii fumau si beau de ziua sefului, iar mastile devenisera un accesoriu dispensabil. Imaginea aia nu avea cum sa nu lucreze in mentalul colectiv." -scrie Tudor Chirila, in postarea sa.Deasemeni, artistul isi exprima frustrarea de a fi nevoit sa traiasca sufocat de iresponsabilitatea romanilor care cred ca pandemia s-a sfarsit odata cu starea de urgenta si a celor care cred ca "virusul nu exista".Chirila se arata ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultimele zile si inspaimantat de faptul ca "pandemia devine camp de lupta electorala"."La noi ieri si azi s-a batut recordul la numarul de infectari in 24 de ore. Pentru mult mai putine cazuri s-a intrat in stare de urgenta in martie! F(...) In momente ca acestea in care lumea se confrunta cu o uriasa criza de sanatate, politicienii trebuie sa inteleaga ca ei trebuie sa fie primii responsabili si sa se constituie in exemplul pe care ar vrea ca populatia sa-l urmeze. Dar daca te uiti la nivelul intelectual si moral al majoritatii politicienilor nostri, iti dai seama ca n-are cine sa devina model de urmat".In final, actorul concluzioneaza ca singurul lucru care ne ramane de facut e "sa ne reponsabilizam singuri"."Ce ramane de facut?Daca ritmul infectarilor va continua sa creasca, spitalele nu vor mai putea face fata. Care spitale ? Alea care colcaie de nozocomiale ca altele n-avem, s-a furat prea mult. Nu e o bucurie sa te tratezi de COVID 19, in iulie 2020, in Romania. Dar virusul nu exista, nu-i asa? Ca doar asa zic politicienii, mai pe fata, mai pe la un chiolhan cu usile inchise si mastile pe mese."