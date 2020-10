Tudorel Toader: 15 cazuri de COVID-19 confirmate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. 30% din activitatea didactica este "fata in fata"

"La Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi au fost confirmate pozitiv 15 persoane, asta insemnand 12 angajati si trei studenti, incepand de la 1 septembrie pana astazi. Dintre angajati, noua au fost din categoria personalului administrativ, doua cadre didactice si un cercetator stiintific. Intre timp o parte dintre ei au iesit negativ. Astazi mai erau confirmati pozitiv sapte persoane din randul personalului administrativ si doi studenti de la Drept si Filosofie. Tot de la 1 septembrie pana acum au fost inregistrati 32 de contacti pozitivi, care s-au izolat la domiciliu", a declarat Tudorel Toader pentru AGERPRES.Acesta a mai spus ca in sedinta Senatului universitatii s-a decis ca seminariile sa se desfasoare si ele online, la fel ca si cursurile, in timp ce laboratoarele si lucrarile practice sa se desfasoare in continuare fata in fata."Am ramas cu o activitate didactica fata in fata in procent de 30%, pentru a ne asigura de recunoasterea europeana a diplomelor de licenta, cu precadere laboratoare si lucrari practice. De exemplu, la laboratoare pot chema studentii prin rotatie, adica "fata in fata" nu inseamna neaparat prezenta a 10-20 de studenti, pot fi si trei, cinci sau sapte. In Senat s-a decis ca personalul administrativ din secretariatele facultatilor sa poata lucra alternativ in conditiile cerute de lege, adica o parte dintre ei sa asigure permanenta fizica, o parte lucrau online sau in regim de telemunca", a explicat rectorul Tudorel Toader.