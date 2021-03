Avertismentul cercetatorilor: Tulpina britanica are o rata mai mare de mortalitate decat virusul original

Varianta KENT a coronavirusului a provocat 227 de decese, fata de numai 141 de decese provocate de tulpina originala din Europa.Cercetatorii sustin ca varianta studiata este mai letala, pe langa faptul ca se transmite mai rapid. Motivul pentru care are o mortalitate mai mare este reprezentat de faptul ca virusul a suferit mutatii.Specialistii avertizeaza ca numarul deceselor va creste in raport direct cu cel al persoanelor infectate cu noile variante ale virusului. Un alt studiu arata ca varianta britanica a virusului se transmite mai repede, ceea ce ii face pe cercetatori sa creada ca acest lucru va genera o crestere a numarului de decese.Potrivit studiului, persoanele infectate cu noua varianta a viruslui, identificate in Marea Britanice, aveau o probabilitate mai mare sa moara decat cei infectati cu varianta initiala.Riscul absolut al decesului in randul populatiei nevaccinate ramane, insa, scazut, dar medicii si specialistii din sanatate publica ar trebui sa fie constienti de rata mai mare de mortalitate.Studiul a fost realizat pe un esantion de aproape 55.000 de persoane, iar cazurile analizate s-au inregistrat in perioada noiembrie 2020 si ianuarie 2021.La studiu au participat cercetatori de la Universitatile din Bristol si Exter din Marea Britanie.