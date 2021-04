Tulpina britanica, dominanta in Romania, este raspunzatoare pentru valul 3. Care dintre mutatii este cea mai periculoasa

Tulpina britanica, cea mai raspandita in Romania

Tulpina britanica (B.1.1.7)

Tulpina din Brazilia (B1)

Tulpina din Africa de Sud ( B.3.5.1)

Care este cea mai periculoasa tulpina?

Cele trei elemente care conteaza in cazul tulpinilor noi

Versiunea este mai virulenta, adica cauzeaza forme mai grave de boala.

Versiunea este mai transmisibila, adica se leaga mai bine de receptorii organismului nostru.

Versiunea afecteaza efectul anticorpilor obtinuti prin vaccinare.

De ce apar mutatiile?

Aparitia mutatiilor era de asteptat, dar unele pot fi periculoase: fie provoaca forme mai grave, fie determina o contagiozitate mai ridicata, sau chiar pot sa scada eficacitatea vaccinurilor.Medicul Marius Geanta, co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com de ce apar mutatiile, ce consecinte pot avea, care sunt cele mai ingrijoratoare, dar si care sunt cele mai raspandite pe teritoriul Romaniei.Marius Geanta a explicat ca exista trei variante de interes , cunoscute sub numele de tulpini:Mai apoi, exista si mutatii, cum este cea identificata recent la Suceava , E484K.Marius Geanta sustine ca, potrivit datelor disponibile, cea britanica este dominanta in Romania , cu toate ca au fost descoperite toate cele trei tulpini. In plus, considera ca aceasta ar fi declansat cel de-al treilea val al pandemiei."Noi le avem pe toate in Romania, dar in Romania este dominanta B.1.1.7. Parerea mea e ca tulpina B.1.1.7. reprezinta principalul motiv pentru care avem crederea numarului de cazuri si valul trei in Romania", a spus Marius Geanta.Medicul sustine ca mutatia E484K pune probleme deoarece poate sa scada eficacitatea vaccinului, insa considera ca este sim ai ingrjoratoare tulpina B.1.1.7."Cred ca prezenta mutatiei E484K pune probleme din perspectiva acoperirii cu anticorpi obtinuti prin vaccinare. Asta ar fi un tip de risc. Insa cele mai mari probleme le pune acum B.1.1.7, care are o transmisibilitate mai mare si o agresivitate mai mare fata de tulpina clasica.Ea e responsabila de valul trei al pandemiei in Europa. Se transmite mai repede si apar mai multe cazuri, dar din punct de vedere calitativ sa spun, tulpinile care au si aceasta mutatie, E484K, pot sa cauzeze probleme si mai mari in situatia in care se vor raspandi mai mult", a sustinut Marius Geanta.Marius Geanta a prezentat cele trei elemente care conteaza in cazul tulpinilor noi, acestea fiind clasificate in functie de actiunea pe care o determina asupra organismului:In plus, medicul a explicat ca astfel de modificari apar foarte des si ca era de asteptat."E in firea virusului sa isi gaseasca cea mai buna captare la mediu ca sa supravietuiasca specia ca atare. Virusurile au tendinta aceasta de conservare a speciei, adica de a-si modifica materialul genetic astfel incat sa se transmita mai mult, sa fie mai rezistente de exemplu la anticorpii obtinuti prin vaccinare si asa mai departe", a adaugat Marius Geanta.Mutatiile apar ca urmare a interactiunii cu mediul in primul rand, dupa cum explica medicul. Erorile la nivelul materialului genetic apar adesea ca urmare a multiplicarii virusului."Materialul genetic al virusului are 30.000 de nucleotide, de litere sa le numim asa. Organismul uman, genomul uman, are trei miliarde. Atat organismul uman, cat si genomul oricarui organism, sufera mutatii ca urmare a interactiunii cu mediul in primul rand.Lucrurile astea se intampla pentru ca materialul genetic se divide pentru a se reproduce virusul, iar acest proces de diviziune poate sa dea erori la nivelul materialului genetic si una dintre litere poate sa dispara sau poate sa apara inca o litera, sau una sa fie pe jumatate.Procesul de multiplicare este imperfect, uneori apar imperfectiuni", explica Marius Geanta.