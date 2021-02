Tulpina britanica COVID-19 se raspandeste ingrijorator de repede in Ungaria

"Varianta britanica" a fost izolata pana acum la 400 de pacienti din Ungaria, dintre care majoritatea nu au calatorit in ultima vreme, ceea ce arata ca tulpina se raspandeste in interiorul tarii, a spus Muller intr-o conferinta de presa a grupului operativ pentru gestionarea pandemiei. O metoda dezvoltata in Ungaria le permite expertilor in sanatate publica sa testeze apele de canalizare pentru depistarea "variantei britanice", a mentionat dr. Muller. Au fost gasite urme ale virusului in apele reziduale din marile orase, inclusiv Budapesta, Debrecen, Tatabanya, Szekesfehervar si Gyor, a precizat ea.Alti noua pacienti au fost diagnosticati cu varianta ceha a noului coronavirus si inca 34 cu o alta varianta "nesemnificativa din punct de vedere epidemiologic", a mai indicat Cecilia Muller, potrivit careia variantele braziliana si sud-africana continua sa "evite" Ungaria.Ea a avertizat pe de alta parte ca in Ungaria incepe sa se profileze "al treilea val" al pandemiei, evocand site-ul guvernamental koronavirus.gov.hu conform caruia 102 persoane au murit si 2855 au contractat coronavirusul in ultimele 24 de ore si notand ca, desi majoritatea victimelor sunt persoane in varsta cu comorbiditati, "mor aproape zilnic si tineri care ar fi putut fi salvati de vaccin".Muller a mentionat in context ca vaccinurile chinezesc si rusesc au fost administrate deja la peste 30 de milioane de oameni din toata lumea si a indemnat publicul sa lase "temerile deoparte" si sa accepte vaccinurile care li se ofera.Toate cele cinci vaccinuri anti-COVID-19 aprobate in Ungaria (Sputnik V, din Rusia, si Sinopharm, din China, in plus fata de vaccinurile Pfizer/Biontech, Moderna si AstraZeneca achizitionate prin contractele incheiate de Comisia Europeana, n.red.) protejeaza impotriva unei boli cu complicatii grave si care pot pune in pericol viata, desi "nu exista protectie 100%", a subliniat Muller.