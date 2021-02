Tulpina din Marea Britanie circula deja in jumatate din judetele Romaniei. 136 de cazuri de infectie cu noua varianta a virusului

136 de cazuri de infectie cu tulpina britanica

"Sunt necesare eforturi conjugate pentru realizarea secventierilor si comunicarea rezultatelor la DSP si CNSCBT cat mai curand dupa finalizarea investigatiilor de laborator, in vederea realizarii rapide a anchetelor epidemiologice si a instituirii masurilor necesare fata de cazuri si contacti, avand in vedere transmisibilitatea crescuta a acestei variante si, conform ultimelor evidente sosite din Marea Britanie, severitatea mai mare a bolii pe care o genereaza la varstnici", a evidentiat INSP.Pana in prezent, in acest an, au fost comunicate la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) 499 de secventieri finalizate in saptamanile 53/2020 - 07/2021, respectiv pana la data de 21 februarie 2021 inclusiv, dintre care 136 au fost confirmate cu VOC 202012/01 (linia genetica B.1.1.7).Aceasta corespunde unei rate de confirmare de 27,3%.Pana la data mentionata, nu au fost detectate alte variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, a subliniat INSP.Rezultatele secventierilor au fost comunicate de patru laboratoare: INCDMM Cantacuzino, INBI Bals, MedLife si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava.Conform INSP, cele 136 de cazuri confirmate cu varianta B.1.1.7 au provenit din urmatoarele judete: Arges (2), Bucuresti (80), Bihor (1), Braila (1), Botosani (4), Caras-Severin (2), Cluj (9), Constanta (1), Covasna (1), Galati (2), Giurgiu (1), Gorj (2), Hunedoara (1), Ilfov (5), Mures (1), Prahova (1), Suceava (5), Timis (11), Valcea (4), Vrancea (1), Vaslui (1).De asemenea, potrivit analizei, cele mai multe cazuri confirmate s-au inregistrat la grupa de varsta 45 - 54 de ani. Marea majoritate a cazurilor (95,6%) sunt la persoane cu varsta mai mare de 25 de ani.