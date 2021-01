Tulpina sud-africana COVID-19, descoperita in Noua Zeelanda

Doua dintre rudele sale, inclusiv sotul ei, au fost testate de atunci negativ.

O femeie de 56 de ani, care s-a intors recent din Europa, a fost testata pozitiv sambata, la 10 zile de la finalizarea carantinei sale obligatorii de doua saptamani de izolare.Bilantul Noii Zeelande in lupta impotriva COVID-19 a fost salutat in strainatate, arhipelagul totalizand mai putin de 2.000 de cazuri de la inceputul pandemiei. In total, 25 de decese au fost atribuite maladiei COVID-19 in aceasta tara.Femeia in varsta de 56 de ani este prima persoana neozeelandeza infectata prin transmitere locala de la jumatatea lunii decembrie si prezinta o tulpina a virusului care este, probabil, mai contagioasa. Tulpina infectiei este varianta sud-africana , iar sursa contaminarii este cel mai probabil o alta persoana care s-a intors" din strainatate, a declarat luni ministrul Sanatatii, Chris Hipkins.Neozeelandeza ar fi fost infectata in timpul carantinei de catre o persoana care se afla la acelasi etaj cu ea si care a fost testata pozitiv cu doua zile inainte ca aceasta femeie sa-si incheia carantina.Dupa ce a iesit din carantina, femeia a calatorit in regiunea Northland, din extremitatea nordica a tarii, si a prezentat simptome de COVID-19 timp de cateva zile inainte de a fi testata pozitiv.Directorul general pentru sanatate, Ashley Bloomfield, este de parere ca faptul ca acele persoane nu au fost infectate se datoreaza, probabil, tipului de simptome pe care le-a prezentat femeia."Nu a mentionat niciun simptom respirator, ci cu precadere dureri musculare, deci este posibil sa nu fi raspandit atat de mult virusul", a precizat el.Citeste si: Presedintele mexican, infectat cu COVID-19. "Ma aflu deja sub tratament"