Turcan: Daca 60-70% din populatie nu se va imuniza, nu putem spune ca riscul a trecut si ca restrictiile vor fi ridicate

"Prima doza de vaccin impotriva COVID-19 a fost administrata astazi asistentei medicale Mihaela Anghel care, acum 10 luni, prelua primul pacient confirmat din Romania. Campania de vaccinare incepe, asa cum este si firesc, cu oamenii fara de care sanatatea noastra nu ar fi in siguranta. Tot in prima etapa vor fi vaccinati angajatii din centrele sociale, iar administratorii acestor centre vor face programarea rezidentilor din centre pentru etapa a doua. In cazul beneficiarilor se vor organiza echipe de vaccinare mobile care se vor deplasa pentru a administra vaccinul in locatiile respective. Ieri, primele 10.000 de doze de vaccin au ajuns in tara si, saptamanal, vor veni in jur de 140.000 de doze. Romania va beneficia de aproximativ 10 milioane de doze de vaccin, iar numarul de vaccinuri este suficient pentru toti cei care opteaza pentru imunizare", a scris Raluca Turcan, duminica pe Facebook Ea i-a rugat pe oameni sa se gandeasca ca in cazul in care in jur de 70 la suta din populatie nu se va vaccina, atunci riscul nu a trecut si ristrictiile nu vor fi ridicate."As vrea sa va rog sa va ganditi la urmatoarea chestiune, in afara acestor informatii de organizare. Vaccinarea, impreuna cu respectarea masurilor sanitare, este calea sigura pentru ca viata noastra, a tuturor, sa revina la normal. Dar trebuie sa fim constienti de un lucru - daca 60-70 la suta din populatie nu se va imuniza, nu putem spune ca riscul a trecut si ca restrictiile vor fi ridicate", a completat Turcan.Ministrul a mai precizat ca vaccinul este omologat de toate forurile medicale competente si a fost testat pe mai bine de 40.000 de persoane."Vaccinul a fost testat pe mai bine de 40 de mii de oameni, inainte de a fi omologat de toate forurile medicale competente - Agentia Europeana a Medicamentului si Agentia Nationala a Medicamentului. Vaccinul a parcurs toate fazele de testare necesare si a fost omologat atat de rapid pentru ca au fost urgentate etapele birocratice, nu cele medicale. Acest vaccin previne boala, previne infectarea cu SARS COV 2 sau limiteaza o forma severa a bolii. Coronavirusul acesta nenorocit este atat de imprevizibil si evolueaza atat de diferit de la o persoana la alta, iar acum poate fi prevenit. Pe cei care au inca indoieli ii intreb - de ce sa nu ne folosim de acest instrument care este vaccinul? Daca toate testele clinice au fost facute, daca medicii de specialitate, medicii epidemiologi si ceilalti, il fac, noi ceilalti de ce nu l-am face? Avem in sfarsit o solutie ca sa ne reluam vietile asa cum le stiam. Eu ma voi vaccina. Cand imi va veni randul", a spus Turcan.Ea a alaturat postarii pe reteaua de socializare si link catre site-ul platformei nationale de informare privind vaccinarea impotriva COVID."Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 - Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro ofera toate informatiile necesare pentru ca fiecare sa ia decizia corecta", a conchis Turcan.CITESTE SI: