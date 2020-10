Turcan: Nu discutam de restrictii la nivel economic. Vor fi anuntate masuri de cresterea a rigurozitatii pentru a preveni extinderea COVID-19

"Am avut mai multe discutii cu reprezentanti ai institutiilor de control si de decizie la nivel local. Am solicitat respectarea regulilor de protectie sanitara, interventia institutiilor de control pentru aplicarea si respectarea regulilor sanitare si facem apel, in acelasi timp, constant, si la oameni, sa inteleaga ca sanatatea depinde foarte mult de modul in care fiecare se raporteaza la aceasta problema globala de sanatate publica. Nu putem discuta in momentul de fata de restrictii la nivel economic, dar vom avea o sedinta de Guvern si o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si acolo vor fi anuntate masurile de crestere a rigurozitatii in prevenirea extinderii acestei infectii", a precizat Turcan, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul unei vizite de lucru la Ministerul Fondurilor Europene.