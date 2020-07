In Spania, turistii stau la coada ore in sir pentru un loc pe plaja

Autoritatile locale din Spania se lupta sa faca fata fluxului masiv de turisti dornici de plaja in zilele calde.Benidorm isi deschide sistemul de rezervare pentru plaja principala, in timp ce alte consilii cauta modalitati noi de a face fata aglomeratiei, fara a incalca regulile de distantare sociala a coronavirusului.In prezentarea planului de redeschidere a plajei, Benidorm Beach Safety este un proiect modular care se adapteaza nevoilor si realitatii fiecarui moment.Turistii britanici din Benidorm au fost nevoiti sa stea la coada doua ore, in weekend, pentru a merge la plaja.Oficialii spanioli au impartit plajele Poniente si Levante in 5.000 de patrate, cu maximum patru persoane pe spatiu, pentru a respecta masurile de distantare impuse de pandemie.Potrivit presei locale, 1.487 spatii au fost rezervate online si doar 70 au ramas disponibile pentru cei care vin personal sa le rezerve.Statiunile de vacanta de pe continentul spaniol, precum si insulele Canare si Baleare, au fost lovite de aceeasi problema, intrucat au fost neincapatoare pentru toti turistii.In Tenerife, steagurile care indica faptul ca "plaja este plina" au fost arborate intr-o serie de statiuni, insotite de mesajele care avertizau potentialii vizitatori sa ramana departe, pentru a se evita aglomeratia.In capitala Santa Cruz, plaja principala din Las Teresitas a trebuit sa intoarca oamenii in din drum, intrucat distanta fizicanu putea fi respectata.Mallorca si Ibiza s-au confruntat, de asemenea, cu probleme majore, din cauza vremii excelente pentru plaja, care imbiat din ce in ce mai multi oameni.Consiliul municipal Palma a trebuit sa inchida intrarile la plaja Cala Mayor, cand s-a depasit 90% din capacitatea recomandata.Un sir de alte plaje si golfuri a trebuit, de asemenea, sa intoarca oamenii din drum, avertismente fiind transmise inclusiv pe retelele de socializare.Politia a spus ca indepartarea oamenilor a fost singura cale de a le garanta siguranta si de a preveni raspandirea virusului.In Ibiza, politia a fost chemata sa evacueze un golf din San Antonio, pentru ca se umpluse de oameni si nu se respecta distantarea fizica.