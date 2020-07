TVR raspunde membrilor consiliului de administratie care au cerut revocarea Doinei Gradea din functia de presedinte: Argumentele nu stau in picioare

La inceputul lunii iulie, reprezentantii salariatilor in Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane, Monica Ghiurco si Karen Sebesi, reprezentantul Partidului National Liberal, Cristian Petcu, reprezentantul USR , Dan Lazea, si reprezentantul PSD , Sorin Iliesiu, au solicitat, printr-o scrisoare deschisa, demisia Doinei Gradea din functia de presedinte - director general al TVR.In comunicatul remis vineri este subliniat ca situatia "deplorabila" despre care vorbesc cei cinci nu este a actualului PDG, ca in cei trei ani de mandat a fost realizat profit, dar si ca Sorin Iliesiu si Cristian Petcu, in ciuda avertismentelor repetate, nu poarta masca in interior, in conditiile in care creste alarmant numarul contaminarilor cu noul coronavirus . TVR a anuntat saptamana aceasta al saselea caz de infectare in randul personalului sau, noteaza News.ro. Televiziunea Romana a raspuns, punctual, acuzatiilor:Cat despre rating, daca i-ar fi interesat soarta TVR, a audientei si a programelor, acesti cinci membri ai C.A. ar fi venit cu un proiect sau cu o strategie alternativa, conform misiunii pe care si-au asumat-o. Sau ar fi votat pro sau contra unor proiecte sau strategii. Dar ei nu au facut nici una, nici alta, niciodata. Ocazie cu care le reamintim ca un Consiliu de Administratie este un organism colectiv de conducere care functioneaza prin vot.Dar una e sa ceri, si alta e sa iti controlezi limbajul si sa ai proprietatea termenilor; de pilda adresarea cu "tovarasa Gradea" si "bolsevica Gradea" reprezinta, oare, un bun inceput de dialog intre parti?Apoi, cum poti acorda credit cuiva care cere o demisie dar care are o moralitate discutabila, impaunandu-se cu doua doctorate, unul declarat plagiat, altul suspect de a fi plagiat?Sau ce poti spune in situatii in care anumiti membri fac confuzii grave intre ce presupune administratie si ce este managementul - probabil de aici si dorinta de a impune masuri fara cunoasterea si respectarea legii.Dincolo de scandalurile in interes propriu si mai presus de neimplinirile unora, ale caror visuri sunt bantuite de ocuparea fotoliului de presedinte director general, stauReamintim ca cei cinci membri CA, semnatarii acestei scrisori deschise, au facut parte din grupurile de lucru constituite pentru teme importante cum ar fi gradinita pentru angajatii SRTv sau noua organigrama si nu au participat la ele.Poate ca acesta este un moment bun ca salariatii TVR si opinia publica sa stie lucrurile astea.pentru faptul ca televiziunea nationala, (...) nu-si mai indeplineste misiunea publica prevazuta de lege, ceea ce este extrem de grav avand in vedere pandemia Covid", spun Monica Ghiurco, Sorin Iliesiu, Dan Lazea, Cristian Petcu, Karen Sebesi in incheierea scrisorii.Nu vrem sa incheiem nici noi aceasta instiintare aratandu-va felul in care doi dintre semnatari,, inteleg si respecta prevederile legale referitoare la Covid-19. Se poate lesne vedea cum domniile lor, in ciuda si dispretul avertismentelor repetate,, iar managementul TVR continua sa adopte masuri de protectie pentru salariatii institutiei, se arata in comunicatul TVR.