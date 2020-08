Ucraina: record de cazuri noi de COVID-19 intr-o singura zi

Potrivit Consiliului National insarcinat cu monitorizarea situatiei provocate de noul coronavirus , recordul inregistrat anterior, in ziua de 13 august, a fost de 1.592 cazuri de COVID-19.Cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi a fost raportat in regiunile Harkov (205), Liov (186) si Odesa (160).In capitala ucraineana Kiev au fost confirmate 158 cazuri noi de coronavirus.Decesele asociate infectiei COVID-19 intr-o singura zi s-au cifrat la 19, potrivit surselor oficiale, urcand numarul total al deceselor asociate acestei boli la 2.011.Ministrul ucrainean al sanatatii, Maxim Stepanov, declarase joi ca autoritatile preconizeaza reluarea productiei proprii de vaccinuri in plina pandemie de COVID-19."Daca o tara are o productie proprie de vaccinuri, este mai putin dependenta de celelalte", a spus Stepanov, citat de portalul Korrespondent.net, subliniind ca in vremea Uniunii Sovietice, Ucraina avea o baza stiintifica "foarte solida" si putea produce vaccinuri.