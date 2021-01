Ucraina redeschide scolile si restaurantele dupa lockdown. Numarul infectiilor a scazut in ultimele saptamani

Ucraina a raportat 1,2 milioane de cazuri Covid-19

Numarul cazurilor noi de infectare a scazut semnificativ de la 6.000-9.000 de cazuri zilnice la inceput de ianuarie, la 2.516 raportate luni, cel mai redus bilant de la inceputul lui septembrie.'Noi credem ca acest lockdown a imbunatatit semnificativ situatia acum si pe viitor', a declarat ministrul sanatatii, Maksim Stepanov, la televiziune.Potrivit ministrului sanatatii, Ucraina, care a inregistrat in jur de 1,2 milioane de cazuri de infectare si 21.924 de decese, va mentine unele restrictii, majoritatea legate de activitatea in sectorul servicii, HORECA si in transporturi.Stepanov a mai spus ca ministerul sau va analiza in aceasta saptamana rezultatele lockdown-ului si va decide, probabil, revenirea la un sistem de restrictii locale in functie de conditiile dintr-o anumita localitate sau regiune.Prinsa intre saracie si tensiuni geopolitice, Ucraina - una dintre cele mai sarace tari din Europa si cu un sistem de sanatate decrepit - nu a primit nici macar o doza de vaccin anti COVID-19 . Tara are o populatie de 40 de milioane de locuitori.Primele doze ale unui vaccin impotriva COVID-19 ar putea ajunge in Ucraina in luna februarie a acestui an.